Он может стать основой Radeon RX 7800 XT и ноутбучных флагманов.

Инсайдеры ожидают осеннего релиза новых видеокарт от компании AMD, в частности, настольной Radeon RX 7800 XT. Количество слухов о новинках увеличивается, ранее сообщалось, что основой видеокарт может стать графический процессор Navi 32, позже появились предположения, что XT версия всё ещё может использовать Navi 31 в урезанной конфигурации, как и профессиональная Radeon Pro W7800. Похоже, некоторая неопределённость в этом вопросе может быть связана с тем, что перед производством Navi 32 компания отправляла на испытания необычный вариант Navi 31 в более компактной «упаковке» с размерами младшего чипа. Об этом рассказал инсайдер Moore’s Law Is Dead в новом видео на своём YouTube канале, передаёт Wccftech.

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Moore’s Law Is Dead продолжает придерживаться версии, что Radeon RX 7800 XT получит урезанный Navi 31, а RX 7800 и другие модели среднего сегмента получат Navi 32 в разных конфигурациях. Инсайдер показал предполагаемое фото более компактного варианта Navi 31. Стандартная версия чипа имеет размеры 55×47,5 мм, а представленная на фото примерно 40×40 мм. Площадь меньше на 39%. Хотя чип содержит все шесть кристаллов MCD с кэшем и контроллерами памяти, в данной конструкции активны только четыре. Как полагают специалисты Wccftech, такая компоновка может быть использована в ноутбуках, что позволит компании усилить конкуренцию в этом сегменте. Например, компактное исполнение Navi 31 можно использовать для создания ноутбучной Radeon RX 7900M XT.

Ранее один из инсайдеров называл в числе подготавливаемых видеокарт для ноутбуков модель Radeon RX 7900S на 16 ГБ. Варианты S являются энергоэффективными аналогами старших решений и по опыту 6000 серии оснащаются меньшими графическими процессорами, в данном случае, скорее всего, это будет Navi 32. Но, если эффективная версия модели RX 7900 действительно появится, это может намекать на существование планов по выпуску и более производительных решений для ноутбуков.

Moore’s Law Is Dead считает, что новинки появятся в третьем квартале по очень конкурентоспособным ценам.

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