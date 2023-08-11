Ранее компания заявила о прекращении инвестиций в бизнес Next Unit of Compute.

Intel отказывается от бизнеса мини-ПК NUC (Next Unit of Compute) и за этим решением следует начало реализации поэтапного плана по сворачиванию производства многих из этих продуктов. Как сообщает VideoCardz, днями ранее компания уведомила о прекращении производства трёх комплектов и платформ, построенных на процессорах с архитектурами Alder Lake и Tiger Lake – это мини-ПК и платформы NUC 12 Enthusiast, комплекты для ноутбуков NUC X15 Laptop Kit и NUC P14E Laptop. Перечисленные решения должны снять с производства 18 августа, после чего их заказ будет невозможен.

Поскольку комплекты NUC P14E на базе архитектуры Tiger Lake 11-го поколения уже находились на пути к концу жизненного цикла, наиболее весомым можно считать завершение производства NUC X15 и NUC 12 Enthusiast. В первом случае речь идёт об эталонной платформе Intel для ноутбуков с процессорами Alder Lake и дискретной графикой DG2, в частности, комплекты предлагали сочетание процессоров Core i7 12-го поколения и видеокарт Arc A730M или A550M. Что касается NUC 12 Enthusiast, эта по своему уникальная платформа под кодовым названием Serpent Canyon предлагала в компактном форм-факторе процессоры Intel Core 12-го поколения наряду с производительной графикой Arc A770M.

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Ранее сообщалось о получении компанией ASUS неисключительной лицензией на разработку и производство мини-ПК и ноутбуков NUC, по слухам, в компании уже работают над игровой системой под брендом ROG, которая объединит будущие процессоры Intel Meteor Lake и мощную дискретную графику.