Компания получила права для продолжения разработки компактных систем Intel.

Jose G. Ortega Castro, Unsplash

На прошлой неделе компания Intel сообщила о прекращении прямых инвестиций в бизнес NUC, затем появилось объявление о заключении соглашения между Intel и ASUS, в рамках которого последняя приобретает неисключительные права на разработку, выпуск и обслуживание систем данного класса, выделяя данное направление в отдельное бизнес-подразделение. Подробности соглашения и планы компании ASUS в отношении продуктовой линейки пока неизвестны, однако, по слухам, в ASUS ROG уже работают над преемником мощной системы Intel NUC 13 Extreme, передаёт VideoCardz со ссылкой на ресурс Bits and Chips.

Сообщается, что ASUS планирует создать новую систему NUC Extreme на базе процессоров Intel Core Ultra семейства Meteor Lake, возможно, в сочетании с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 40 серии. Выбор может пасть на RTX 4070, вероятно, как оптимальный вариант по соотношению производительности, габаритов, энергопотребления и тепловыделения. Ожидается, что NUC следующего поколения от ASUS будет иметь гибридное охлаждение, жидкостное и воздушное. О возможной цене и сроках выхода такого решения предположений пока нет, вполне вероятно, что официальных объявлений не будет до выпуска компанией Intel процессоров Meteor Lake в конце этого года.