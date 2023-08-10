Тизер неизвестной модели появился на сайте компании.

Ожидается, что Intel представит в сентябре новые процессоры, в частности, Core 14-го поколения для настольных систем. В рамках поколения выйдут обновлённые процессоры Raptor Lake (Refresh), хотя они будут совместимы с текущей платформой LGA 1700, производители материнских плат готовят обновления. Возможно, нас ожидают какие-то сюрпризы по питанию новых процессоров, так инсайдеры допускали включение цифрового регулятора напряжения, но и без этого есть, что предложить, например, поддержку Wi-Fi 7.

Компания ASUS планирует показать множество новинок к выставке Gamescom 2023, в частности, новую материнскую плату, сообщает ITHome. Модель не уточняется, но специалисты полагают, что это новая флагманская плата ROG Z790. Основная часть Gamescom 2023 пройдёт с 23 по 27 августа, не исключено, что будут сделаны подробные анонсы ожидаемых осенью «железных» новинок.

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За несколько последних недель в Сети появилось много новостей о процессорах Intel Raptor Lake Refresh: фото, демонстрирующее работу новых процессоров на существующих платах, результаты бенчмарков, также могут быть интересны слухи о подготовке процессора Intel 300 с двумя производительными ядрами и поддержкой Hyper-Threading, новость о переходе Роберта Хэллока в Intel — специалист, ранее работавший в AMD, займёт в Intel должность старшего директора по техническому маркетингу.