Ещё один бенчмарк подтверждает конфигурации моделей.

Intel официально включила в расписание сентябрьского мероприятия Innovation 2023 секцию, где специалисты компании должны в подробностях рассказать об архитектуре новых процессоров Meteor Lake. За этим может скрываться презентация новых продуктов. Пока не подтверждено, но ожидается, что на мероприятии представят и другие серии процессоров, в частности, новые настольные Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh. На это намекают участившиеся слухи и утечки, так накануне два процессора новой линейки впервые были замечены в базе данных бенчмарка BAPCo Crossmark, сообщает VideoCardz.

Информация, которую успели сохранить специалисты ресурса, подтверждает подготовку флагманской модели Core i9-14900K, а также Core i7-14700K. Не исключено, что последний станет самой интересной новинкой линейки благодаря новой конфигурации ядер – модели Core i7 получают значительную прибавку ядер за счёт включения ещё одного эффективного кластера. Если Core i7-13700K был 16-ядерным и 24-поточным с конфигурацией 8P+8E, то 14700K уже 20-ядерный и 28-поточный с конфигурацией 8P+12E.

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Тестовые конфигурации работали с 16 ГБ памяти DDR5-4800 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090. Несмотря на выбор памяти для тестовой системы, от обновлённых процессоров ожидают поддержку DDR5-6400 «из коробки». На результаты тестов вряд ли можно ориентироваться, они скорее делались просто для проверки работоспособности, но даже так Core i9-14900K был в среднем до 16% быстрее 13900K, а обновлённый Core i7-14700K в тех же условиях опередил на 14…20%.