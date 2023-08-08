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После ухода из AMD и творческого отпуска Роберт Хэллок присоединяется к Intel
Специалист займет должность старшего директора по техническому маркетингу с акцентом на ИИ в потребительских продуктах.

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В компании Intel интересное кадровое пополнение, Роберт Хэллок (Robert Hallock) был принят на должность старшего директора по техническому маркетингу, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на комментарии специалиста в социальных сетях. Ранее Хэллок занимал эту же должность в AMD, но принял решение уйти из компании незадолго до выхода новых потребительских продуктов на базе архитектур Zen 3 и RDNA 3. Хэллок проработал в AMD около 12 лет, пройдя путь от маркетолога до руководителя.

Jeremy Bezanger, Unsplash

Можно было предположить, что Хэллок будет работать по игровому направлению компании, но нет, специалиста интересует искусственный интеллект (ИИ) в потребительских продуктах, а Intel выпускает в этом году первое поколение процессоров Core Ultra (Meteor Lake) с интегрированным нейронным блоком VPU. Не исключено, что Хэллок примет активное участие в предстоящем мероприятии Innovation 2023, где компания подробно расскажет о новинках. Хэллок признался, что и ранее интересовался ИИ, а сейчас в данном направлении происходят революционные изменения с повышением производительности в задачах обработки речи, текста, изображений и много другого.

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В AMD Хэллок запомнился как активный и технически осведомлённый специалист, находящий в контакте с сообществом. Он часто предоставлял полезную информацию о технических аспектах платформ AMD, помогал пользователям с решением проблемам и предоставлял ценную информацию, которая иногда не являлась общедоступной, отмечают в Tom’s Hardware.

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#intel
Источник: tomshardware.com
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