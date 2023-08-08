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В компании Intel интересное кадровое пополнение, Роберт Хэллок (Robert Hallock) был принят на должность старшего директора по техническому маркетингу, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на комментарии специалиста в социальных сетях. Ранее Хэллок занимал эту же должность в AMD, но принял решение уйти из компании незадолго до выхода новых потребительских продуктов на базе архитектур Zen 3 и RDNA 3. Хэллок проработал в AMD около 12 лет, пройдя путь от маркетолога до руководителя.
Можно было предположить, что Хэллок будет работать по игровому направлению компании, но нет, специалиста интересует искусственный интеллект (ИИ) в потребительских продуктах, а Intel выпускает в этом году первое поколение процессоров Core Ultra (Meteor Lake) с интегрированным нейронным блоком VPU. Не исключено, что Хэллок примет активное участие в предстоящем мероприятии Innovation 2023, где компания подробно расскажет о новинках. Хэллок признался, что и ранее интересовался ИИ, а сейчас в данном направлении происходят революционные изменения с повышением производительности в задачах обработки речи, текста, изображений и много другого.
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В AMD Хэллок запомнился как активный и технически осведомлённый специалист, находящий в контакте с сообществом. Он часто предоставлял полезную информацию о технических аспектах платформ AMD, помогал пользователям с решением проблемам и предоставлял ценную информацию, которая иногда не являлась общедоступной, отмечают в Tom’s Hardware.