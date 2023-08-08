Процессор бустится до 5,3 ГГц.

С приближением к потенциальной сентябрьской презентации в Сети всё больше слухов и утечек в отношении новой настольной платформы Intel Core 14-го поколения. Уже отметились флагман Core i9-14900K и субфлагман Core i7-14700K, последний в новом поколении получает прибавку ядер, становясь 20-ядерным и 28-поточным. Флагман больше ядер не получит, впрочем, как и Core i5-14600K. Последний остаётся с конфигурацией 6P+8E, что демонстрирует новый снимок, оказавшийся в Сети.

Как сообщает Wccftech, на изображении, опубликованном в Twitter (заблокирован в РФ) блогером @9550pro, мы видим инженерный образец процессора Intel Core i5-14600K, который работает на материнской плате Gigabyte Z790 Gaming X AX с использованием одного из новейших BIOS с обозначением F5. Данный BIOS уже обеспечивает поддержку семейства процессоров Intel Core 14-го поколения, более того, уже есть прошивка новее F6.

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Практически все характеристики Intel Core i5-14600K идентичны предшественнику 13600K, кроме частот. При базовой частоте 3,5 ГГц инженерный образец может ускоряться до 5,3 ГГц, в то время как 13600K может повышать частоту до 5,1 ГГц. Количество ядер, архитектуры, объём кэша совпадают.

На изображении видно окно утилиты Core Temp где процессор в режиме бездействия греется до 35…40°C, максимальная температура достигала 50…60°C, но никакой информации об охлаждении и нагрузке нет. Intel Core i5-14600K станет одним из нескольких разблокированных процессоров, которые могут появиться на рынке в 3…4 квартале после презентации в сентябре. Процессоры с заблокированным множителем ожидают позже.