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Intel готовит новый гиперпень под названием Intel 300 — два P ядра с базовой частотой 3,9 ГГц
И базовый теплопакет менее 50 Вт.

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Jeremy Bezanger, Unsplash

Похоже, в 2023 году «гиперпни» никуда не денутся, компания Intel готовит новинку, но уже под другим брендом, сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) инсайдера @g01d3nm4ng0. Если верить представленной информации, новый Intel 300 получит два производительных P-ядра с поддержкой гиперпоточности Hyper-Threading (HT), предположительно, ядра будут основаны на базе архитектуры Raptor Lake или Raptor Lake Refresh. Эффективных ядер не будет, иными словами, это преемник Pentium Gold G7400. Также процессор получит 6 МБ кэш-памяти 3-го уровня, базовые теплопакет и частота заявлены инсайдером на уровне 46 Вт и 3,9 ГГц соответственно.

Стоит отметить, что Intel ранее отказалась от брендов Pentium и Celeron в начальном мобильном сегменте и перешла к новой схеме именования Intel Processor, в соответствии с новым брендингом уже представлены модели Intel N100, N200 и другие на базе эффективных E-ядер, а с релизом процессоров Meteor Lake серия изменится ещё больше, появятся бренды Core Ultra и другие. Однако пока данные изменения касались только мобильной линейки, возможно, в настольном сегменте всё начнётся с нового Intel 300 – он ожидается в третьем квартале 2023 года.

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#intel #процессоры #гиперпень
Источник: wccftech.com
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