В многопотоке прирост был непропорциональным.

В Сети появляется всё больше информации о будущих процессорах Intel Core 14-го поколения, вероятно, утечек будет становиться всё больше, поскольку чипы начинают распространяться среди производителей в целях тестирования, объясняет VideoCardz, указывая на новый отчёт в базе данных Geekbench, где отметился 14-ядерный 20-поточный Core i5-14600KF.

Процессор тестировался на материнской плате Z790 и с оперативной памятью DDR5-6000, максимальная частота достигала 5,3 ГГц, что на 200 МГц больше, чем у предшествующего 13600K. Тем не менее, результаты довольно интересные. В обновленной версии Geekbench 6.1 процессор набрал 2794 балла в одноядерном тесте и 17190 баллов в многоядерном.

реклама

По подсчётам Twitter (заблокирован в РФ) блогера @harukaze5719, в однопотоке производительность увеличилась на 5,5%, а в многопотоке прирост составил несоразмерные 17,2%. С чем связана такая разница, непонятно, это может быть как значительное повышение частоты турбо-буста по всем ядрам в новом поколении, так и погрешность тестовых результатов вследствии обновлений бенчмарка, или ручной разгон.

Ожидается, что Intel представит процессоры Core 14-го поколения в сентябре и выпустит в этом году не менее шести разблокированных моделей K и KF. Остальные, заблокированные, скорее всего, подтянутся в начале следующего года.