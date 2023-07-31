Последние могут получить чиплетный дизайн и очень производительный iGPU.

В последнее время ходили различные слухи относительно будущего семейства APU AMD Ryzen 8000 под кодовым названием Strix Point. Подтверждено, эти решения будут сочетать процессорные ядра на базе микроархитектуры Zen 5 с улучшенной интегрированной графикой RDNA 3.5. Интерес вызывают слухи о решениях, которые AMD якобы планирует применить в линейке следующего поколения. В частности, со ссылкой на ряд блогеров и инсайдеров ресурс Wccftech передаёт, что в основной линейке Strix Point будет использована монолитная конструкция с гибридным сочетанием ядер Zen 5 и Zen 5C. Например, недавно засветившийся в Сети 12-ядерный инженерный образец может сочетать ядра по формуле 4+8. Стоит напомнить, что подходы AMD и Intel отличаются, если последняя комбинирует ядра на разных архитектурах с разными наборами инструкций, то AMD комбинирует ядра на одной архитектуре, более компактная модификация C обладает меньшим объёмом кэш-памяти и меньшим частотным потенциалом.

В недавнем патче LLVM были добавлены идентификаторы GFX1150 и 1151, которые, предположительно, зарезервированы не только для APU Strix Point, но и Strix Point Halo (Starlak). Cемейству Strix Point Halo приписывают мульти-чип конструкцию и 16 ядер, все Zen 5. Как предполагает Twitter* инсайдер @kopite7kimi, в основе данных решений могут использоваться настольные процессоры Ryzen 8000 (Granite Ridge), но в отличие от текущих серий Raphael и Dragon Range, простой пересадкой в корпус BGA не обойдётся. Кристалл IOD, где теперь располагается интегрированная графика чиплетных моделей, будет заменён на другой вариант с гораздо более производительным iGPU. Как ожидается, графика получит до 40 вычислительных блоков RDNA 3.5. И это ещё не всё.

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VideoCardz консолидирует информацию напоминая о слухах, что в серии APU Ryzen 8000 может появиться ещё два семейства: Fire Range и Hawk Point. Судя по всему, Hawk Point будут улучшенным аналогом Phoenix, а что касается Fire Range, это может быть менее производительная версия Strix Point Halo, сохраняющая чиплетную конструкцию с ядрами Zen 5.

Ожидается, что новая серия APU AMD Ryzen 8000 появится в 2024 году.

Источники Wccftech VideoCardz * заблокирован в РФ