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Предполагаемые APU AMD Ryzen 8000 с обозначениями GFX1150 и GFX1151 заметили в коде LLVM
Инсайдеры ожидают новых моделей в следующем году, включая мощный чиплетный вариант.

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Недавно появились новые слухи о будущих APU AMD Ryzen 8000 под кодовым названием Strix Point, инсайдер Moores Law is Dead сообщал о подготовке двух моделей: 12-ядерного монолитного APU с гибридным сочетанием ядер Zen5 и Zen 5С, интегрированной графикой RDNA3.5 с количеством вычислительных блоков Compute Unit (CU) до 16, а также продвинутого чиплетного варианта Strix Halo (по другим данным, кодовые название Starlak), который предложит до 16 ядер и до 40 CU. Возможно, инженеры AMD уже работают над реализацией поддержки данных APU в различном программном обеспечении, так в открытый набор компиляторов LLVM 17 были добавлены графические решения под кодовыми обозначениями GFX1150 и GFX1151, сообщает VideoCardz со ссылкой на ресурс Phoronix.

Источник: GitHub и Phoronix

Официальной информации о перечисленных APU нет, более того, специалисты не нашли какие-либо зацепки в документации LLVM 17, так что всё это только догадки, но как отмечает Phoronix, в коде ряда проектов GFX1150 можно встретить с пометкой Strix1, что указывает на кодовое название линейки.

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Ожидается, что эти новые APU дебютируют в следующем году, тем не менее, в настоящее время большинство слухов остаётся без подтверждения, кроме одного, AMD на одном из вебинаров рассказала, что будущие APU получат улучшенную архитектуру интегрированной графики Navi 3.5, вероятно, её же можно называть RDNA 3.5.

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#amd
Источник: videocardz.com
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