Он оставил след в базе данных системы распределённых вычислений.

В последнее время в новостях всё чаще упоминаются будущие APU AMD Ryzen 8000 под кодовым названием Strix Point, возможно, инженеры AMD уже реализуют их поддержку в программном обеспечении, но точные сроки запуска новой линейки неизвестны — это может произойти в начале следующего года. Судя по всему, образцы процессоров уже активно тестируются, так накануне Ryzen 8000 впервые заметили в онлайн базе данных проекта распределённых вычислений MilkyWay@home, сообщает Wccftech.

Инженерный образец 100-000000994-03_N является частью семейства AMD Family 26 Model 32 Stepping 0, которое относится к линейке Strix Point. Протестированная модель имела 24 потока, т.е. APU был 12-ядерным. Как ранее предсказывали инсайдеры, в семействе Strix Point 12 ядер являются максимальной конфигурацией, но в компании якобы работают над ещё более производительными 16-ядерными чиплетными APU, интегрированная графика которых сможет сравниться с современными видеокартами начального и, возможно, даже среднего сегмента.

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AMD подтвердила на одном из прошедших вебинаров, что APU Ryzen 8000 будут основаны на процессорной архитектуре Zen 5, улучшенной графической архитектуре RDNA 3.5 (Navi 3.5) и запланированы на 2024 год.