Sapphire подготовила тематическую видеокарту Radeon RX 7600 в стиле игры Party Animals

AMD представила на выставке ChinaJoy 2023 первый 3D V-Cache процессор для ноутбуков, а также новую видеокарту Radeon RX 7900 GRE, которая будет доступна как в эталонном исполнении, так и нестандартном от партнёров. Стенд AMD на выставке ломился от различного оборудования и там можно было найти ещё много новинок, например, Radeon RX 7600 и готовую систему в стиле игры Party Animals, где игроки могут весело проводить время, дубася друг друга в образе милых неповоротливых зверюшек. Игра отличается проработанной забавной физикой и основана на движке Unity, так что Radeon RX 7600 может быть неплохим выбором, отмечает VideoCardz, как и Ryzen 5 7500F, который использовали в тематической сборке. Но нужно отметить, что системные требования у игры куда ниже.

Sapphire Radeon RX 7600 в стилистике Party Animals получила жёлто-оранжевую расцветку, на задней панели также присутствуют изображения некоторых главных героев игры. Судя по конструкции, основой видеокарты стал вариант Pulse, изменилось только оформление. Это двухслотовая модель, в системе охлаждения которой используется два вентилятора и радиатор с несколькими тепловыми трубками, а также медной подошвой. Покупатели видеокарты получат бонус в виде бесплатного кода Party Animals и эксклюзивного скина для одного из персонажей, но на данный момент подробностей о доступности и цене нет, кроме того, неизвестно, будет ли эта модель доступна за пределами Китая.