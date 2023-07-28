Системы охлаждения с тремя вентиляторами и небольшой разгон.

Накануне AMD представила в рамках выставки ChinaJoy 2023 игровую видеокарту Radeon RX 7900 GRE. Хотя ожидается, что модель появится в продаже в США (а может, со временем и в других регионах), маркетинговые мероприятия к выходу нового продукта сосредоточены в Китае и англоязычных сайтах партнёров компании страницы нестандартных вариантов RX 7900 GRE пока не найти. За дополнительными подробностями приходится обращаться на китайские ресурсы, так специалисты VideoCardz нашли подробности о вариантах Radeon RX 7900 GRE от PowerColor и Sapphire.

PowerColor подготовила Radeon RX 7900 GRE в исполнении Red Devil со всеми ключевыми атрибутами фирменного дизайна новой серии. В отличие от старших вариантов XTX и XT, конструкция GRE стала тоньше, хотя по-прежнему со состоит из крупного радиатора с 6-мм тепловыми трубками в количестве семи штук и трёх вентиляторов диаметром 100 мм. Видеокарта занимает примерно 2,5 слота расширения, когда XTX и XT занимали больше трёх. В числе других особенностей применение основной схемы питания 11+2+1 и дополнительной 2+1 для памяти, всего 17 фаз. На момент написания модель PowerColor ещё не была доступна ни на одной платформе электронной коммерции, отмечают в VideoCardz.

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Sapphire выпустила Radeon RX 7900 GRE в упрощённом исполнении Nitro+ без испарительной камеры, в Китае он называется Ultra Platinum (кит. 超白金). На сайте компании информации о модели на момент написания не было, зато её нашли в продаже на торговой площадке JD.com, стоит 5499 юаней, что на 300 юаней выше рекомендованной цены. Модель получила крупную систему охлаждения с тремя вентиляторами, которые выделяются фирменными лопастями Angular Velocity Fan Blade.

Варианты от PowerColor и Sapphire для дополнительного питания требуют подключения двух 8-контактных кабелей и обладают одинаковыми частотами, как в режиме Silent, так и OC. Прошивка для режима Silent настроена на игровую частоту 1970 МГц с повышением до 2345 МГц. В прошивке с дополнительным разгоном эти частоты настроены на 2050 и 2395 МГц соответственно.