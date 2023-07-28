Процессор на 15% быстрее обычного флагмана линейки Dragon Range и в играх оказывается эффективнее.

На выставке ChinaJoy 2023 компания AMD представила свой первый мобильный процессор, в котором используется технология упаковки 3D V-Cache, сообщает AnandTech, 16-ядерная 32-поточная модель Ryzen 9 7945HX3D присоединяется к текущей мобильной серии настольного класса Ryzen 7045HX (Dragon Range), представленной ранее в этом году. Вся серия 7045HX основана на настольных процессорах, которые перенесли в корпус BGA, и новый Ryzen 9 7945HX3D не является исключением, его можно рассматривать как мобильный аналог флагманского настольного процессора Ryzen 9 7950X3D.

Как и Ryzen 9 7950X3D, мобильный 7945HX3D состоит из трёх чиплетов, два из которых — кристаллы с 8-ядерными комплексами Zen 4 (Core Complex Die, CCD). На один из CCD установлен кристалл с дополнительной кэш-памятью 3-го уровня (L3) объёмом 64 МБ. С учётом того, что в каждом CCD уже присутствует по 32 МБ кэш-памяти L3, общий её объём составляет 128 МБ, а вместе с кэш-памятью 2-го уровня (L2) процессор суммарно предлагает 144 МБ кэша, в то время как 7945HX предлагает 80 МБ суммарно. Однако 7945HX3D чуть урезали базовую частоту, она на 200 МГц ниже, 2,3 против 2,5 ГГц.

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Как и другие мобильные процессоры Ryzen 7045HX, новинка также оснащается интегрированной графикой Radeon 610M с двумя вычислительными блоками Compute Unit (CU) на базе архитектуры RDNA 2. Поскольку данный процессор будет соседствовать с мощной дискретной графикой, ему не нужно продвинутое встроенное видеоядро, Radeon 610M будет достаточно для выполнения базовых задач, что позволит сэкономить заряд батареи вне игр и профессиональных приложений.

AMD позиционирует Ryzen 9 7945HX3D, как флагманский процессор для геймеров и утверждает, что в среднем он более чем на 15% быстрее 7945HX. На приведённом графике видно, что в отдельных играх преимущество может достигать 53%. Также 3D V-Cache положительно сказывается на энергопотреблении: в компании заявляют о повышении эффективности до 11% при 70-ваттном ограничении TDP и до 23% при 40-ваттном ограничении относительно 7945HX.

Стоит напомнить, что оптимальная производительность процессоров AMD 3D V-Cache с асимметричной конструкцией чиплетов зависит от планировщика Windows 11 и игрового приложения Xbox: в играх вся основная нагрузка должна принудительно перемещаться на CCD с дополнительной кэш-памятью, второй CCD паркуется и подключается по мере необходимости.

AMD Ryzen 9 7945HX3D дебютирует в ноутбуке ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D, который ранее уже засветился в Сети. Ноутбук станет доступен 22 августа, цены и конфигурации на данный момент не уточняются, но из предыдущих новостей и примечаний к презентации становится понятно, что одна из конфигураций предложит 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с дискретной NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков.