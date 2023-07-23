Изучаем первые тесты потенциального бюджетного хита для платформы AMD AM5.

AMD официально выпустила новый доступный 6-ядерный и 12-поточный процессор для платформы AM5 — это модель Ryzen 7500F без интегрированной графики, о которой впервые стало известно в начале месяца. Ходили разные слухи, что процессор будет эксклюзивным для рынка Азии, но похоже, дебют всё-таки глобальный и рекомендованная цена новинки на зарубежном рынке составит около 179 долларов США, сообщает Wccftech.

Страница AMD Ryzen 5 7500F появилась на официальном сайте компании, базовая частота процессора составляет 3,7 ГГц, максимальное повышение 5,0 ГГц и поддерживается PBO на материнских платах B650 и X670, так что 7500F может будет ещё и разогнать. Кэш-памяти 3-го уровня у процессора 32 МБ, базовый теплопакет 65 Вт, максимальная рабочая температура 95 градусов — в целом все основные характеристики, кроме частот и наличия графики, соответствуют модели 7600. Для 7500F предусмотрен коробочный вариант поставки с комплектным кулером Wraith Spire.

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Касающиеся производительности выдержки из официальных маркетинговых материалов AMD опубликовал ресурс ITHome. Как видно по слайдам, в паре с производительной видеокартой Ryzen 5 7500F обеспечивает высокую частоту кадров в киберспортивных онлайн проектах и играх AAA класса.

CS:GO, League of Legends, Final Fantasy XIV, Dota 2, World of Tanks, Star Wars Jedi: Survivor, Naraka Bladepoint, Frontier. Источник: AMD / ITHome

Shadow of the Tomb Raider, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Borderlands 3, Dying Light 2: Stay Human, Sid Meier’s Civilization VI, Hogwarts Legacy, The Witcher 3. Источник: AMD / ITHome

Специалисты Wccftech отметили подробный обзор корейского ресурса QuasarZone, где Ryzen 5 7500F в среднем лишь немного уступил 7600, около 2…3%, но на платах B650 и X670 эту разницу можно легко сократить до нуля за счёт настройки PBO. Также тесты ресурса показали, что новинка AMD лучше 10-ядерного (6P+4E) Intel Core i5-13400 и даже 14-ядерного (6P+8E) 13500.

Также один из тестов появился на китайском ресурсе MyDrivers, в данном случае рецензенты не только протестировали Ryzen 5 7500F в стоке, но и разогнали его до 5,6 ГГц (при напряжении 1,26 В энергопотребление не превышало 120 Вт под нагрузкой). Даже стоковый 7500F в большинстве игр показал результаты лучше, чем Intel Core i5-13400, с разгоном процессор AMD выходит абсолютным победителем из этого противостояния и смотрится очень неплохо даже на фоне 13600K, в среднем уступая ему всего лишь 1%. В рабочих задачах 6-ядерному 7500F уже сложнее конкурировать с решениями Intel, предлагающими больше ядер за счёт гетерогенной конструкции с P- и E-ядрами и в данном случае 7500F с переменным успехом противостоит Core i5-13400F: процессор Intel лучше в многопотоке на 3,7%, но 7500F на 6,9% лучше в однопоточных нагрузках.

В приведённых выше тестах использовалась оперативная память DDR5-6000, ранее это считалось оптимальным выбором для платформы AMD AM5, но сейчас ситуация может измениться, производители плат уже публикуют бета версии новых BIOS с прошивкой AGESA 1007, которые значительно повышают возможности разгона оперативной памяти: есть сообщения об успешном запуске двухканальных комплектов на скорости до 8000…8200 МТ/с и более 9000 МТ/с. В случае с AMD AM5 это возможно даже на не самых дорогих платах и процессорах, память, конечно, нужна отборная. С платформой Intel LGA 1700 на такие результаты можно рассчитывать только с разблокированными процессорами и топовыми платами, процессоры без индекса K не позволяют повышать напряжение System Agent, что сокращает возможности разгона памяти.

Тесты AMD Ryzen 5 7500F уже можно найти и на YouTube, например, на канале 有点硬核的宅同学.

В целом AMD Ryzen 5 7500F создаёт впечатление отличного процессора для домашнего и игрового компьютера начального-среднего класса. Платформа AM5 созрела, на рынке есть материнские платы разного класса (A620, B650/E, X670/E), проблемы исправлены, поддержка памяти улучшается. Всё это в совокупности с обещаниями о длительной поддержке платформы до 2025 года (а возможно и дальше) делают её очень привлекательной.