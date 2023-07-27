И они продолжат получать исправления безопасности до конца следующего года.

Сегодня Mozilla планирует выпустить обновление браузера Firefox, внимание на которое стоит обратить пользователям устаревших систем Windows. Как сообщает gHacks, с выпуском Firefox 115.0.3 пользователей Windows 7, 8 и 8.1 автоматически переведут на ESR версию браузера — канал долгосрочного обслуживания Extended Support Release. Перед переводом в Mozilla обнаружили ошибку с присвоением пользователям нового идентификатора, нужного для службы отчётов о работоспособности, данный выпуск устраняет её.

Разработчики многих Chromium браузеров отказались от поддержки устаревших операционных систем Windows вскорости после завершения их поддержки со стороны Microsoft. Тем не менее, для Google Chrome 109 (последней версии на Windows 7, 8 и 8.1) периодически выходят исправления безопасности, но вряд ли этого достаточно при активном сёрфинге в Сети. Напротив, Mozilla исправно выпускала обновления Firefox: 115 версия становится последней для перечисленных ОС, далее пользователи переходят на канал ESR и продолжат получать обновления безопасности до конца 2024 года.

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Firefox ESR широко используется организациями, поскольку выпуски ориентированы на стабильность и безопасность, а не на интеграцию новых возможностей или модификаций интерфейса, отмечают специалисты.