В прошлом году компания уже повышала цены.

Jeremy Bezanger, Unsplash

Только недавно инсайдеры предполагали, что цены на новую линейку процессоров Intel останутся на прежнем уровне, как в Сети появилась информация о намерениях компании Intel повысить цены на свои процессоры текущего и будущего поколений. Об этом сообщает Wccftech, ссылаясь на немецкое издание PC Games Hardware, журналисты которого получили подтверждение от местных оптовых поставщиков компьютерных комплектующих. В прошлом году компания уже повысила цены на процессоры до 20%.

Судя по представленной информации, процессоры Alder Lake, Raptor Lake, будущие Raptor Lake Refresh и Meteor Lake подорожают. Насколько увеличатся цены, не уточняется. В PC Games Hardware считают, что это может быть связано со строительством Intel полупроводниковых заводов по всему миру и курсом на глубокую реструктуризацию. В частности, в Восточной Германии Intel строит завод стоимостью около 17 миллиардов евро, но сталкивается с недостаточным субсидированием. Возможно, повышение цен ограничится рынком Германии.