Снова отличился оверклокер Splave.

ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 Platinum продолжает обновлять мировые рекорды в руках американского оверклокера Splave, эта премиальная модель на отборных компонентах уже установила мировой рекорд GPUPI v3.3 32B с разгоном графического процессора до 4005 МГц, причём в социальных сетях оверклокер не раз показывал, что частотный потенциал видеокарты куда выше. Теперь ROG Matrix GeForce RTX 4090 и Splave обновили рекорд 3DMark Fire Strike Extreme: с разгоном по GPU до 3885 МГц и памяти до 1563 МГц (эффективная 25 ГГц) видеокарта набрала 58589 баллов, сообщает Wccftech.

Рекорд Splave был установлен на платформе с материнской платой ASRock Z690 Aqua OC, DDR5-6446, а также процессором Intel Core i9-13900KF, который был разогнан до 7554 МГц. Видеокарта и процессор охлаждались жидким азотом, температура GPU во время рекорда находилась на отметке −34…40°C.

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Оценка 58589 почти на 1400 баллов или 2,5% выше предыдущего рекорда немецкого оверклокера CENS, придётся постараться, чтобы обновить этот результат. Возможно, энтузиастам удастся достичь стабильных 4 ГГц и в этом тесте, чтобы оценка графики достигла 60 тысяч баллов.