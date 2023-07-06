Долгожданный рекорд разгона графического процессора установлен, оверклокеру Splave удалось преодолеть отметку 4000 МГц на недавно представленной компанией ASUS премиальной видеокарте ROG Matrix GeForce RTX 4090 Platinum, сообщает TweakTown. Рекорд был установлен в бенчмарке GPUPI v3.3 32B, итоговая частота графического процессора составила 4005 МГц и расчёт числа Пи с необходимой точностью удалось завершить за 45 секунд и 402 миллисекунды. Видеокарта охлаждалась жидким азотом. Дополнительную информацию о рекорде можно узнать в отчёте на сайте HWBot.org.
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В последнее время оверклокеры активизировались и пытались достичь заветной отметки в 4000 МГц по графическому процессору, в частности это связано с появлением новых моделей флагманских видеокарт NVIDIA, ориентированных на разгон. Основное противостояние развернулось между версиями GeForce RTX 4090 Hall of Fame (HOF) от GALAX, iGame LAB OC от Colorful и ROG Matrix Platinum от ASUS. Последняя в руках Splave первой преодолела заветную отметку.
ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 Platinum была анонсирована 30 мая, видеокарта получила необычный дизайн с алюминиевым корпусом, задней пластиной из нержавеющей стали, подсветкой Aura и внешним 360-мм радиатором AIO системы жидкостного охлаждения. Также видеокарта может похвастаться 24-фазной подсистемой питания, а на чип с завода нанесён жидкий металл.