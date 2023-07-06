Заветная отметка наконец-то достигнута.

Долгожданный рекорд разгона графического процессора установлен, оверклокеру Splave удалось преодолеть отметку 4000 МГц на недавно представленной компанией ASUS премиальной видеокарте ROG Matrix GeForce RTX 4090 Platinum, сообщает TweakTown. Рекорд был установлен в бенчмарке GPUPI v3.3 32B, итоговая частота графического процессора составила 4005 МГц и расчёт числа Пи с необходимой точностью удалось завершить за 45 секунд и 402 миллисекунды. Видеокарта охлаждалась жидким азотом. Дополнительную информацию о рекорде можно узнать в отчёте на сайте HWBot.org.

реклама

В последнее время оверклокеры активизировались и пытались достичь заветной отметки в 4000 МГц по графическому процессору, в частности это связано с появлением новых моделей флагманских видеокарт NVIDIA, ориентированных на разгон. Основное противостояние развернулось между версиями GeForce RTX 4090 Hall of Fame (HOF) от GALAX, iGame LAB OC от Colorful и ROG Matrix Platinum от ASUS. Последняя в руках Splave первой преодолела заветную отметку.

ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 Platinum была анонсирована 30 мая, видеокарта получила необычный дизайн с алюминиевым корпусом, задней пластиной из нержавеющей стали, подсветкой Aura и внешним 360-мм радиатором AIO системы жидкостного охлаждения. Также видеокарта может похвастаться 24-фазной подсистемой питания, а на чип с завода нанесён жидкий металл.

рекомендации iPhone 14 Plus - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60