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Biostar представила плату A620MT — подойдёт для недорогой сборки на Ryzen 5 7500F
И Radeon RX 7600 в данный комплект тоже впишется отлично.

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На прошлых выходных AMD сделала платформу AM5 чуточку доступнее для покупателей с ограниченным бюджетом, выпустив 6-ядерный 12-поточный процессор Ryzen 5 7500F. Новинка отличается от Ryzen 5 7600 отсутствием интегрированной графики и на 100 МГц более низкими частотами, однако, судя по первым обзорам, производительность в играх остаётся на довольно высоком уровне, а цена заметно ниже — около 179 долларов США на зарубежном рынке. Такой процессор подойдёт к любой материнской плате, в частности, для бюджетной игровой сборки можно использовать вариант на чипсете A620, как раз одна из новинок появилась в ассортименте компании Biostar — это плата A620MT.

Источник: Biostar A620MT

Компания отмечает, что Biostar A620MT будет работать с Ryzen 5 7500F (хотя на момент написания в списке поддерживаемых процессоров на странице платы его нет), а отличным дополнением к этому набору может стать видеокарта Radeon RX 7600 или что-то из потенциальных будущих новинок. В числе особенностей платы поддержка модулей DDR5 48 ГБ, что позволяет установить до 96 ГБ оперативной памяти, поддержка PCIe Gen 4 для единственного M.2 разъёма и PCIe x16 слота для установки видеокарты. Есть четыре SATA III, возможность подключить USB 3.2 Gen 2 Type-C от корпуса, присутствует встроенный светодиод отладки, гигабитный сетевой адаптер и аудиокодек ALC897 от Realtek. На задней панели присутствуют четыре USB 3.2 Gen 1, да USB 2.0, HDMI 1.4 и DP1.2, кнопка обновления BIOS.

Источник: Biostar A620MT

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Цена Biostar A620MT не уточняется, но это должно быть недорогое решение, на плате нет дополнительного охлаждения цепей питания, но это не должно быть проблемой для 65-ваттных процессоров, таких как Ryzen 5 7500F.

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#amd #материнские платы #biostar #amd am5 #amd a620
Источник: biostar.com.tw
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