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Подтверждается подготовка Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ, один из вариантов видеокарты отметился на фото
На данный момент предполагается, что модель официально выпустят только на китайском рынке.

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Подтверждаются слухи о подготовке компанией AMD видеокарты Radeon RX 7900 GRE, впервые о подобной модели инсайдеры заговорили месяцем ранее, предполагалось, что она будет основана на урезанной версии графического процессора Navi 31 и предложит 16 ГБ видеопамяти, также похожая модель была замечена в системе распределённых вычислений. Теперь Twitter* инсайдер @wnxod опубликовал фотографии данной модели в исполнении Nitro+ от компании Sapphire, сообщает VideoCardz. Возможно, официальная презентация состоится в ближайшее время.

Источник: @wnxod, Twitter*

Считается, что Radeon RX 7900 GRE является специальным праздничным вариантом Golden Rabbit Edition, который будет выпущен в честь Года Кролика только на рынке Китая. Тем не менее, не исключено, что модель с подобной или немного изменённой конфигурацией появится глобально под другим названием. Процессору Ryzen 5 7500F тоже приписывали эксклюзивность для китайского рынка, но он всё-таки появится глобально — для производительных домашних и игровых компьютеров вариант крайне интересный.

Источник: @wnxod, Twitter*

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Точные характеристики Radeon RX 7900 GRE пока неизвестны, модель может получить графический процессор Navi 31 с вычислительными блоками Compute Unit (CU) в количестве 84 единиц, как и RX 7900 XT, основные изменения коснутся подсистемы памяти. Судя по всему, в графическом процессоре отключат два из четырёх чиплетов MCD с контроллерами памяти и кэшем, в результате модель получит 16 ГБ GDDR6 с 256-битной шиной и 64 МБ Infinity Cache.

Источник: @wnxod, Twitter*

На сегодняшний день AMD представила в линейке Radeon RX 7900 только три модели, флагманские RX 7900 XTX и XT, а также RX 7600, которую можно охарактеризовать, как модель начального уровня в среднем сегменте. Таким образом, в серии остаётся значительный пробел, который перекрывается картами прошлого поколения, но их запасы постепенно уменьшаются и уже осенью от AMD ожидают новинок, RX 7800 и RX 7700, тесты которых в 3DMark недавно опубликовал инсайдер.

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#amd #видеокарты #radeon rx 7900 #radeon rx 7900 gre
Источник: videocardz.com
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