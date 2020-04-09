Барахолки vs магазины - собираем бюджетный компьютер геймера в апреле 2020
В свете резкого скачка цен на электронику сборка компьютера для игр стала удовольствием не из дешевых. Но играть то по-прежнему хочется. И играть не абы как, а с настройками графики «ультра». Попробуем собрать максимально бюджетный компьютер, при чём, основную часть комплектующих мы будем покупать с рук, выискивая комплектующие по доскам объявлений и барахолкам, и лишь небольшую часть в магазине.
Процессор: AMD Ryzen 5 2600
рекламаПроцессор AMD Ryzen 5 1600 ищем на просторах барахолок и досок объявлений. Адекватная стоимость такого камня ~5000 рублей. Конечно, если за схожую цену (или чуть дороже) попадется Ryzen 5 2600, то такой вариант более предпочтителен.
рекламаАргументы. Народный процессор для игр AMD Ryzen 5 3600 в розницу стоит порядка 16 000 рублей, а его младший брат Ryzen 5 3500X порядка 12000 рублей. Решения от Intel нисколько не дешевле. При этом производительность нашего AMD Ryzen 5 1600 ниже вышеуказанных лишь на ~25%, ну а разницу в стоимости несложно посчитать.
Процессорный кулер: DeepCool Gamma Archer
рекламаОхлаждение нашего процессора доверим DeepCool Gamma Archer. Да, кулер не самый эффективный, но и процессор у нас не самый горячий, да и бюджет у нас ограничен, а стоимость нашего претендента в розничных магазинах составляет около 500 рублей. На барахолках можно найти и того дешевле. Кстати, там же, на барахолках, иногда попадаются боксовые кулеры Wraith Spire. И это очень хороший вариант, за те же 500 рублей.
Видеокарта: Radeon RX 580 8 Gb
Одним из ключевых комплектующих для игрового ПК, конечно, же является видеокарта. В нашем случае, это купленная с рук Radeon RX 580. Стоимость решения c 8 Гб памяти ~ 8500 руб, а с 4 Гб памяти ~ 6000 руб. Не будем экономить на видеокарте и выберем Radeon RX 580 с 8 Гб памяти на борту.
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Аргументы. Из современных видеокарт наиболее близкими по производительности являются GTX 1650 Super и RX 5500 XT. В розничных магазинах стоимость этих решений начинается от 16000 рублей.
Материнская плата: AM4 на чипсете B350 или B450
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Советовать конкретную модель материнской платы большого смысла нет, так как разнообразие очень велико. Искать будем, опять же, на досках объявлений. Ключевые параметры для поиска 4 слота под ОЗУ и чипсет B350. Такая материнская плата приобретенная с рук обойдется в ~3000 рублей. Если за схожую цену (или немного выше) найдется материнская плата на B450, то это, конечно, более предпочтительный вариант.
Оперативная память: DDR4 4 Гб x 4 шт
На вторичном рынке стоимость оперативной памяти объемом 4 Гб невысока. Если поискать, то можно найти предложения с ценой 600-800 рублей за планку.
Аргументы. Стоимость планок ОЗУ ёмкостью 4 Гб значительно ниже (в пересчете на стоимость 1 Гб), чем 8 Гб даже на барахолках, а в розничных магазинах память и вовсе стоит на порядок выше.
SSD: 250 Гб и больше
Экономить на твердотельном накопителе и брать его с рук не рекомендуется. Такие вещи лучше брать новыми и с гарантией. Скорости чтения/записи для нас не столь принципиальны, поэтому будем рассматривать решения с интерфейсом SATA и объемом от 250 Гб. Подробно останавливаться на выборе SSD не будем, определимся лишь со стоимостью ~3500 рублей. Это очень обширная тема, на которую рассуждать можно очень долго.
Блок питания: 500 Вт и выше
Питание системы лучше взять с небольшим запасом по мощности. Блока питания на 500 Вт будет вполне достаточно. На вторичном рынке можно встретить много блоков питания от FSP, например, ATX500-PNR, со стоимостью около 1000 рублей. Дешево и сердито.
Корпус: Zalman T2
(или любой другой, желательно с нижним расположение БП)
Во многом подбор корпуса – дело вкуса. Обратить внимание стоит на продуваемость корпуса. На фронтальной панели крайне желательно наличие посадочных мест под 120 мм (или 140 мм) вентилятор. Неплохим вариантом будет корпус Zalman T1 или T2, который можно найти на барахолках за 1000-1500 рублей.
Корпусный вентилятор: 120 мм х 2 шт
Охлаждение компонентов игрового компьютера вещь важная, и забывать об этом не стоит. Обычно, для игрового компьютера достаточно одного вентилятора на фронтальной панели для забора холодного воздуха и одного на тыльной стороне корпуса для выброса теплого воздуха. В обоих случаях, чем больше размер вентилятора, тем лучше. Оптимальным будет 120 мм размер. Что качается стоимости, то вентиляторы с избытком можно найти как на барахолках (от 100 рублей), так и в розничных магазинах (от 250 руб).
Стоимость комплектующих «с рук» указана усредненная, в каждом конкретном, регионе/городе она может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. Но в среднем, указанную цену можно считать адекватной, которая может служить ориентиром и при поиске комплектующих, и при торгах с продавцом.
А теперь посчитаем, во сколько обойдется приблизительно такой же по производительности компьютер, но полностью купленный в магазине.
|
|
Наша сборка
|
|
Сборка из новых компонентов
|
|
Процессор
|
AMD Ryzen 5 2600
|
5000
|
AMD Ryzen 5 2600
|
9000
|
Кулер
|
DeepCool Gamma Archer
|
500
|
DeepCool Gamma Archer
|
500
|
Видеокарта
|
Radeon RX 580 8 Gb
|
8500
|
GTX 1650 SUPER
|
16000
|
Мат. плата
|
AM4 на чипсете B350
|
3000
|
GIGABYTE GA-A320M-S2H V2
|
4300
|
ОЗУ
|
DDR4 4 Гб x 4
|
3200
|
Crucial 8 Гб 2666MHz x 2 шт
|
6000
|
Накопитель
|
SSD 250 Гб
|
3500
|
SSD 250 Гб
|
3500
|
Блок питания
|
FSP ATX500-PNR
|
1000
|
HIPER HPT-500 500W
|
2000
|
Корпус
|
Zalman T2
|
1000
|
AeroCool SI-5101 Black
|
2100
|
Вентилятор
|
120 мм x 2 шт
|
400
|
120 мм x 2 шт
|
400
|
Итого:
|
|
26100
|
|
43800
Разница, как мы видим, очень существенная. Купленный в магазине компьютер, дороже почти на 68%. При этом в «магазинной» конфигурации мы тоже экономили на всём, чём можно и нельзя. Так, например, в этой сборке Ryzen 5 второго поколения, а не последнего – третьего; бюджетная материнская плата на B350, а не на более актуальном B450; видеокарта GTX 1650 SUPER, целесообразность покупки которой под большим вопросом; не самый лучший блок питания Hiper и так далее. И если подойти с полной ответственностью к покупке нового компьютера, то его стоимость легко превысит стоимость нашей сборки в два раза и более.
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