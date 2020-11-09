Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Профессия Data Scientist – карьерный рост и возможности

Если вы хотите работать в области машинного обучения, искусственного интеллекта и нейросетей, стоит обратить внимание на сферу Data Science. Есть возможность сэкономить 45% от полной стоимости курса
[ ] для раздела Блоги
RTX 3070 - цены РУХНУЛИ
3070 MSI Ventus недорого в Ситилинке
RTX 3070 ASUS Strix - смотри ЦЕНУ
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Если вы хотите работать в области машинного обучения, искусственного интеллекта и нейросетей, стоит обратить внимание на сферу Data Science. Наука о данных сочетает несколько дисциплин, включая математику, программирование и статистику.

реклама

Специалисты в сфере Data Science имеют дело с большими массивами данных. Их цель – извлечь полезную информацию. Кроме того, Data Scientist может создавать алгоритмы для решения разных задач, когда уже не требуется участие человека.

анонсы и реклама
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке
Куча разных 3080 в Регарде
RTX 4000 в Ситилинке
3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке
Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Спрос на специалистов увеличивается быстрыми темпами, как в России, так и за её пределами. Прямо пропорционально этому растёт и заработная плата, которая также зависит от навыков специалиста. По данным Академии MADE и портала HH.ru, Data Scientist является самой востребованной профессией на рынке на данный момент.


реклама

Вам нужно задать лишь один запрос в поисковике, чтобы найти массу вакансий на позицию Data Scientist. Большой спрос означает, что работу найти можно вне зависимости от вашего географического положения. За прошлый год по сравнению с 2015 годом количество вакансий выросло почти в десять раз. Средняя заработная плата уже поднялась до 140 000 рублей, а продвинутый специалист с опытом работы более трёх лет будет получать свыше 250 000 рублей ежемесячно.


реклама

В Data Science предусмотрено два вида построения карьеры: горизонтальный и вертикальный. В первом случае предполагается развитие профессиональных навыков при работе с данным. Во втором речь идёт уже о росте по карьерной лестнице и развитии функций управленца.

Стоит отметить, что когда речь заходит о горизонтальной карьере, у специалистов есть возможность уйти с головой в ту или иную предметную область, т.е. стать профессионалом в определённой сфере. Например, в компьютерном зрении. Стандартный путь горизонтальной карьеры выглядит следующим образом: стажёр – Junior Data Scientist – Middle Data Scientist – Senior Data Scientist. Однако, нужно понимать, что чёткая градация всё же отсутствует, поскольку многое может зависеть от организации, её структуры и поставленных целей.

реклама

Рост по карьерной лестнице (вертикальная карьера) возможен не только при наличии необходимого багажа знаний. Также нужно уметь коммуницировать и пользоваться уважением у персонала. Чёткая градация вертикального роста тоже отсутствует. Если унифицировать, то отправной точкой является Senior Data Scientist, а завершается рост должностью директора по цифровым технологиях (CDO, Chief Digital Officer).

В своей работе Data Scientist получает задания от владельца компании или проектного менеджера. Примером может быть создание определённой модели и её имплементация на производстве.

Работу дата-сайентиста можно разделить на три этапа. На первой стадии специалист занимается сбором информации для анализа. Он работает с массой источников для поиска данных, а на выходе собирает материал. Для удобства можно сформировать таблицу.

На основе собранной информации Data Scientist проводит предварительный анализ. Иногда можно создавать графики для более точного понимания сложившейся ситуации. На этапе предварительного анализа можно обнаружить массу полезного для решения поставленной задачи.

На третьей стадии Data Scientist занимается построением признакового описания. Специалист добавляет новые данные к полученной информации на первом этапе и на их основе создаёт модель.

В целом, в своей профессии дата-сайентисту пригодятся несколько качеств. В их список входят усидчивость, нестандартное мышление, математический склад ума и внимание к деталям.

Но в это же время талант и увлечение математикой не являются основным залогом успеха. Data Scientist - это профессия для целеустремлённых людей, которые готовы столкнуться с трудностями в работе и не будут на полпути бросать начатое дело.

Онлайн-школа SkillFactory запускает новый курс-тренажёр «Профессия Data Scientist», в рамках которого основной акцент при обучении делается не на теорию, а на практические знания в соотношении 20% на 80% в пользу последнего. Программа составлена профессионалами в Data Science, которые уже работают в крупных компаниях, известных по всему миру, включая «Яндекс» и NVIDIA.

Благодаря курсу студент с нуля может стать Middle Data Scientist и получать за свой труд около 170 000 рублей в месяц. Задачи Middle Data Scientist могут отличаться в зависимости от компании. Зачастую в обязанности Data Scientist’a среднего уровня уже входит общение с заказчиками. За время обучения человек гармонично развивает все самые основные навыки, необходимые для профессии:


  • Data Engineering;

  • машинное обучение;

  • статистика;

  • Python;

  • Linux;

  • SQL.


Программа ориентирована на тех, кто хотел бы с нуля освоить сферу науки о данных. Курс «Профессия Data Scientist» онлайн-школе SkillFactory разработана таким образом, чтобы дать новичкам всё самое необходимое. По ходу обучения студент постепенно сможет овладеть навыками, необходимым для востребованного Data Scientist’а.

После завершения курса студенты вместе с большим портфолио получают возможность пройти стажировку в компаниях, являющихся партнёрами школы SkillFactory. Лучшие выпускники будут трудоустроены. Они смогут претендовать на работу в «Рамблер», «Яндекс», NVIDIA и других крупных компаниях.


Записаться на онлайн-курс «Профессия Data Scientist» можно в любое время, но до 20 ноября 2020 года есть возможность сэкономить 45% от полной стоимости курса. Для этого нужно назвать промокод BigData.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры ноября 2020 года
3
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
11
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490M-Plus
30
Сводное тестирование лучших игровых компьютеров в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
13
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
916
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: ноябрь 2020
15
Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium S566
9
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
15
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
80

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 916
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
28 октября 2020 37
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
3 ноября 2020 43
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 215
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
27 октября 2020 38
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
29 октября 2020 147

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

300 миллионов пользователей Windows 10-1903 в принудительном порядке получат сырую версию 20H2
71
8-ядерный Core i7 9700K уступил Ryzen 7 5800X всего 2 fps, оказавшись выгоднее на 12 000 – тесты SH
193
Производительность AMD Ryzen 5000 существенно увеличивается с 4 модулями памяти
302
Xiaomi назвала точные сроки выхода российской MIUI 12 на телефоны Redmi Note 9S/Pro и Redmi Note 8/T
7
Новые процессоры Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X не заинтересовали покупателей Amazon
128
AMD может отнять у NVIDIA значительную часть рынка видеокарт – GeForce RTX 3080 vs Radeon RX 6800ХТ
73
Выясняем, стоит ли покупать Ryzen 5 5600X за 27 400 рублей – экономим 8 500 с Ryzen 5 3600 от B-mark
50
Radeon RX 6800 XT и GeForce RTX 3070 появились на совместном фото
12
Попытки перепрошить Radeon RX 6800 XT в Radeon RX 6900 XT будут предприняты
23
HUAWEI завершила жизненный цикл для десятков актуальных смартфонов 2018-2019-х годов – список
8
GTX 1060 - самая популярная видеокарта в мире, а геймеры не торопятся отказываться от 1080р - Steam
72
Выясняем, когда придёт время сдавать GeForce GTX 1080 Ti на Авито – 6 флагманов NVIDIA в тесте SH
36
Разработка Cyberpunk 2077 началась 7 лет назад – релизный трейлер, стоимость проекта и прогнозы
25
Процессоры AMD Ryzen 5000 Zen 3 работают на платах с A320, X370 и B450 от ASRock, ASUS и Gigabyte
62
Ремастер трилогии Mass Effect представлен официально, новая часть серии — в разработке
88
Желание разглядеть кристалл AMD Zen 3 в микроскоп привело к его повреждению
33
Видеокарта GeForce RTX 3090 не смогла вытянуть Assassin’s Creed: Valhalla в разрешении 4К@60fps
37
Был опубликован первый обзор PlayStation 5 от зарубежных журналистов
31
Bitcoin возрождается - рост цены на криптовалюту
50
Новое поколение консолей на 70% дешевле ПК с той же производительностью
89

Популярные статьи

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
10 великолепных игр - я перепрохожу их снова и снова уже более 10 лет: Часть 3
50
Апгрейд переферии и 15 дюймового ЭЛТ старичка Samsung syncmaster 755dfx
188
Новая реальность рынка CPU конца 2020 - выбор экономного геймера. Часть 1
54
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
11
Необычные компьютерные мышки. Canon, Cherry, Elecom. Часть 2
2
Деньги вперед: главные игры ноября 2020 года
3
Профессия Data Scientist – карьерный рост и возможности

Сейчас обсуждают

ахахах
12:40
на фулшд 1060+и5 достаточно
GTX 1060 - самая популярная видеокарта в мире, а геймеры не торопятся отказываться от 1080р - Steam
Kopcheniy
12:39
RTX 3060 Ti (4864 cores) - на уровне RTX 2080 Super RTX 3060 (3840 cores) - на уровне RTX 2070 RTX 3050 Ti (3584 cores) - между RTX 2060 и RTX 2070 RTX 3050 (2304 cores) - между GTX 1660 и GTX 1660 Ti...
NVIDIA GeForce RTX 3050 получит 2304 ядра CUDA
Собака на Zеnе
12:38
А как же лучики в 10 FPS?
NVIDIA GeForce RTX 3050 получит 2304 ядра CUDA
aeolus777
12:38
какие то странные игры, у них же почти у всех нулевая реиграбельность. Я понимаю там ММОРПГ или рпг с открытым миром например. А Это?
10 великолепных игр - я перепрохожу их снова и снова уже более 10 лет: Часть 3
Сергей Колесник
12:37
зачем покупать новую 1070 с 4гб по цене не дешевле самой 1070?) единственное что новая, но я бы не купил
NVIDIA GeForce RTX 3050 получит 2304 ядра CUDA
aeolus777
12:37
кроме асасина на пк особо ничего в этом месяце из названного и не привлекает, и то, не понятно откуда у асасина такие системные требования. судя по геймплейным роликам там графика на уровне Far Cry Pr...
Деньги вперед: главные игры ноября 2020 года
Yolanda Tarska
12:37
Проходив эту игру в зад и вперёд на 9900К и 3570К с народным разгоном (4.3ггц, DDR3-2200), особой разницы на 1070 в 2К не было, на средне-высоких ровный fps 40-50, да просадки больше и чаще, средний f...
Видеокарта GeForce RTX 3090 не смогла вытянуть Assassin’s Creed: Valhalla в разрешении 4К@60fps
Тауке Абдрахманов
12:36
Модераторы! Ваш сайт блокируют некоторые мобильные и обычные интернет провайдеры в Казахстане
Связка AMD Ryzen 9 5950X и GeForce RTX 3080 в руках россиянина обновила серию рекордов
Shinkirou
12:36
LGA 3647
Водоблок с интегрированным модулем Пельтье может быть представлен на этой неделе
D3m0n
12:36
Компы из запчастюлек собирают только мелкие шаромыжные конторы. В норм организациях всё стандартизировано, брендовое, с гарантией от вендора. Работал и в тех и в тех. сейчас даже не парюсь по поводу к...
Новая реальность рынка CPU конца 2020 - выбор экономного геймера. Часть 1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем