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Если вы хотите работать в области машинного обучения, искусственного интеллекта и нейросетей, стоит обратить внимание на сферу Data Science. Наука о данных сочетает несколько дисциплин, включая математику, программирование и статистику.

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Специалисты в сфере Data Science имеют дело с большими массивами данных. Их цель – извлечь полезную информацию. Кроме того, Data Scientist может создавать алгоритмы для решения разных задач, когда уже не требуется участие человека.

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Спрос на специалистов увеличивается быстрыми темпами, как в России, так и за её пределами. Прямо пропорционально этому растёт и заработная плата, которая также зависит от навыков специалиста. По данным Академии MADE и портала HH.ru, Data Scientist является самой востребованной профессией на рынке на данный момент.





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Вам нужно задать лишь один запрос в поисковике, чтобы найти массу вакансий на позицию Data Scientist. Большой спрос означает, что работу найти можно вне зависимости от вашего географического положения. За прошлый год по сравнению с 2015 годом количество вакансий выросло почти в десять раз. Средняя заработная плата уже поднялась до 140 000 рублей, а продвинутый специалист с опытом работы более трёх лет будет получать свыше 250 000 рублей ежемесячно.





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В Data Science предусмотрено два вида построения карьеры: горизонтальный и вертикальный. В первом случае предполагается развитие профессиональных навыков при работе с данным. Во втором речь идёт уже о росте по карьерной лестнице и развитии функций управленца.

Стоит отметить, что когда речь заходит о горизонтальной карьере, у специалистов есть возможность уйти с головой в ту или иную предметную область, т.е. стать профессионалом в определённой сфере. Например, в компьютерном зрении. Стандартный путь горизонтальной карьеры выглядит следующим образом: стажёр – Junior Data Scientist – Middle Data Scientist – Senior Data Scientist. Однако, нужно понимать, что чёткая градация всё же отсутствует, поскольку многое может зависеть от организации, её структуры и поставленных целей.

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Рост по карьерной лестнице (вертикальная карьера) возможен не только при наличии необходимого багажа знаний. Также нужно уметь коммуницировать и пользоваться уважением у персонала. Чёткая градация вертикального роста тоже отсутствует. Если унифицировать, то отправной точкой является Senior Data Scientist, а завершается рост должностью директора по цифровым технологиях (CDO, Chief Digital Officer).

В своей работе Data Scientist получает задания от владельца компании или проектного менеджера. Примером может быть создание определённой модели и её имплементация на производстве.

Работу дата-сайентиста можно разделить на три этапа. На первой стадии специалист занимается сбором информации для анализа. Он работает с массой источников для поиска данных, а на выходе собирает материал. Для удобства можно сформировать таблицу.

На основе собранной информации Data Scientist проводит предварительный анализ. Иногда можно создавать графики для более точного понимания сложившейся ситуации. На этапе предварительного анализа можно обнаружить массу полезного для решения поставленной задачи.

На третьей стадии Data Scientist занимается построением признакового описания. Специалист добавляет новые данные к полученной информации на первом этапе и на их основе создаёт модель.

В целом, в своей профессии дата-сайентисту пригодятся несколько качеств. В их список входят усидчивость, нестандартное мышление, математический склад ума и внимание к деталям.

Но в это же время талант и увлечение математикой не являются основным залогом успеха. Data Scientist - это профессия для целеустремлённых людей, которые готовы столкнуться с трудностями в работе и не будут на полпути бросать начатое дело.

Онлайн-школа SkillFactory запускает новый курс-тренажёр «Профессия Data Scientist», в рамках которого основной акцент при обучении делается не на теорию, а на практические знания в соотношении 20% на 80% в пользу последнего. Программа составлена профессионалами в Data Science, которые уже работают в крупных компаниях, известных по всему миру, включая «Яндекс» и NVIDIA.

Благодаря курсу студент с нуля может стать Middle Data Scientist и получать за свой труд около 170 000 рублей в месяц. Задачи Middle Data Scientist могут отличаться в зависимости от компании. Зачастую в обязанности Data Scientist’a среднего уровня уже входит общение с заказчиками. За время обучения человек гармонично развивает все самые основные навыки, необходимые для профессии:





Data Engineering;

машинное обучение;

статистика;

Python;

Linux;

SQL.





Программа ориентирована на тех, кто хотел бы с нуля освоить сферу науки о данных. Курс «Профессия Data Scientist» онлайн-школе SkillFactory разработана таким образом, чтобы дать новичкам всё самое необходимое. По ходу обучения студент постепенно сможет овладеть навыками, необходимым для востребованного Data Scientist’а.

После завершения курса студенты вместе с большим портфолио получают возможность пройти стажировку в компаниях, являющихся партнёрами школы SkillFactory. Лучшие выпускники будут трудоустроены. Они смогут претендовать на работу в «Рамблер», «Яндекс», NVIDIA и других крупных компаниях.





Записаться на онлайн-курс «Профессия Data Scientist» можно в любое время, но до 20 ноября 2020 года есть возможность сэкономить 45% от полной стоимости курса. Для этого нужно назвать промокод BigData.