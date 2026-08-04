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JayzTwoCents установил 128 ГБ ОЗУ в Steam Machine и проверил, как это повлияет на производительность
Блогер проапгрейдил Steam Machine до 128 ГБ памяти: сборка заработала, но производительность почти не выросла.
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Блогер JayzTwoCents решился на радикальный апгрейд Steam Machine — поставил сразу 128 ГБ оперативной памяти. В ход пошли два модуля SODIMM по 64 ГБ с частотой 5600 МГц. Для консоли, которая из коробки идёт с одной планкой на 16 ГБ в одноканальном режиме, это выглядит почти как оверкилл.

Источник изображения: youtube.com/@Jayztwocents

До этого энтузиасты не заходили дальше логичного шага: добавляли второй модуль на 16 ГБ, чтобы активировать двухканальный режим. Вариант со 128 ГБ долго оставался за рамками здравого смысла — сейчас такой комплект стоит дороже самой Steam Machine.

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Для доступа к слотам памяти блогеру потребовалось провести тщательную разборку устройства. Необходимо было снять переднюю панель и ножки, открутить заднюю крышку, отключить платы, аккуратно отсоединить шлейфы и антенные кабели, затем демонтировать вентилятор и обесточить основную плату. Сам автор ролика отмечает: технически тут нет ничего запредельного, но процесс отнимает кучу времени и требует предельной аккуратности — слишком много мелких деталей и хрупких соединений.

В итоге система запустилась и увидела 125 ГБ из 128 — скорее всего, оставшиеся гигабайты ушли под системные нужды. Но главный вопрос был не в том, запустится ли, а в том, даст ли это реальный прирост в играх. Ответ получился отрезвляющим: в Cyberpunk 2077 средняя частота кадров почти не изменилась.

По словам JayzTwoCents, для обычного пользователя такой апгрейд — чистая роскошь без практической пользы. Куда разумнее ограничиться вторым модулем на 16 ГБ или заняться тонкой настройкой: разгоном и андервольтингом через BIOS. Эксперимент подтвердил только одно: Steam Machine технически способна работать с 128 ГБ ОЗУ, но для гейминга это избыточно.

#steam machine #тест производительности #апгрейд пк #jayztwocents #разбор устройства #тестирование озу #эффективность апгрейда
Источник: youtube.com
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