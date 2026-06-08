Испытания ГТД-110М убедительно продемонстрировали потенциал и надёжность функционирования в реальных условиях эксплуатации

Первая серийная газотурбинная установка ГТД-110М, разработанная «ОДК-Сатурн», отработала более 12 000 часов за полтора года эксплуатации на теплоэлектростанции «Ударная» на юге России. Турбина была введена в эксплуатацию на полную мощность в ноябре 2024 года и с того времени стабильно обеспечивает Краснодарский край электроэнергией, поддерживая непрерывное функционирование промышленных объектов и жилых зон.

Источник изображения: Ростех

ГТД-110М представляет собой газотурбинный двигатель, относящийся к классу мощности от 90 до 130 МВт. Его основное предназначение — приводить в действие электрогенераторы в составе парогазовых установок совокупной мощностью до 500 МВт.

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Ключевым параметром, определяющим эффективность работы ГТД-110М, является коэффициент полезного действия, который составляет примерно 36%. Данный показатель сопоставим с аналогичными характеристиками ведущих зарубежных моделей, однако российская разработка имеет существенное преимущество — более компактную и лёгкую конструкцию.

Однако специалисты ОДК не останавливаются на достигнутом и продолжают работу по усовершенствованию установки. В настоящий момент идёт работа над созданием конструкторской документации для новой версии двигателя с разъёмными корпусами.

Данная модификация существенно изменит подход к техническому обслуживанию: новая конструкция обеспечит быстрый доступ к ротору компрессора и турбины, а замена ключевых узлов сможет производиться непосредственно на месте эксплуатации, без необходимости транспортировки оборудования на завод-изготовитель. Ожидается, что энергоустановки с разъёмными корпусами станут доступны в следующих поставках.