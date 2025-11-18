Новый статус GSC Game World влечёт за собой запрет для граждан Российской Федерации на сотрудничество, распространение материалов и участие в деятельности компании

Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила украинскую компанию GSC Game World*, создателя популярной игровой серии S.T.A.L.K.E.R., нежелательной организацией на территории страны. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном портале ведомства.

Такое решение было принято в связи с деятельностью руководства студии, которое, по мнению прокуратуры, высказывалось и действовало в ущерб интересам Российской Федерации. Прокуратура считает, что компания занимается формированием негативного имиджа РФ и оказывает финансовую поддержку силам, настроенным враждебно по отношению к России.

Отныне российским гражданам и организациям запрещается сотрудничество с GSC Game World*, распространение материалов компании и участие в её мероприятиях. Несмотря на отсутствие официальных разъяснений о том, какие последствия могут возникнуть при покупке игр, созданных этой студией, теоретически такая покупка может быть воспринята как финансовая поддержка нежелательной организации.

За подобные противоправные деяния предусмотрены суровые санкции: от обязательных работ, которые могут длиться до 360 часов, до принудительных работ, срок которых может составлять до четырёх лет, или же лишения свободы на срок от одного до пяти лет.

В конечном счёте, ситуация вынуждает пользователей принять решение: либо отказаться от приобретения продукции GSC Game World*, либо столкнуться с юридическими последствиями.

* — организация признана нежелательной на территории РФ.