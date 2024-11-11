На платформе bilibili мастер по ремонту материнских плат продемонстрировал метод замены сломанного контакта без необходимости полного снятия сокета.

Повреждения контактов в сокетах материнских плат являются достаточно распространенной проблемой среди моделей с разъемами стандарта LGA, которая в большинстве случаев решается либо попытками выровнять контакты вручную, либо уже полной заменой разъема. Однако специалист по ремонту материнских плат, известный на платформе bilibili, предложил альтернативный подход, который позволяет заменить сломанный контакт без необходимости снимать весь разъем.

Этот метод заключается в аккуратном удалении одного неисправного контакта и установке нового на его место. Для выполнения данной задачи мастер использовал профессиональную паяльную станцию со специальной насадкой. С помощью воздушного потока с температурой 300 °C он расплавил припой, прогрев основание под неисправным контактом. После этого осторожно демонтировал его и установил на его место новый контакт.

После завершения работы мастер проверил исправность схемы с помощью мультиметра и запустил систему. Компьютер успешно прошел все базовые тесты, подтвердив работоспособность отремонтированного сокета.

Данный метод может стать полезным инструментом для тех, кто сталкивается с повреждением отдельных контактов в разъемах LGA, позволяя избежать дорогостоящей замены всей материнской платы или трудоемкого процесса перепайки всего разъема.