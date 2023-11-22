В будущем в Armored Core 6 появится возможность совместной игры для шести игроков

Моддер LukeYui уже некоторое время работает над добавлением многопользовательской функциональности в игры от студии FromSoftware, включая Armored Core 6. Это следующий проект, который будет реализован.

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Armored Core 6 была успешной, она оживила франшизу FromSoftware и привлекла новых поклонников этого жанра. Однако, в игре отсутствуют онлайн-кооперативные возможности.

Исправить это досадное упущение, решил моддер LukeYui. Он создал полностью функциональный прототип, на котором он и его друг могут пройти миссию "Attack the Watchpoint". Эта миссия предназначена для одного игрока и становится одним из первых серьезных препятствий в игре, но благодаря модификации она превращается в "приятную прогулку по парку".

"Масштабирование врагов не включено в эту сборку, но оно будет добавлено", - сообщают они в описании видео. Они также планируют добавить возможность играть до пяти дополнительных игроков и масштабировать уровень сложности для каждого игрока.

AI-босс Балтеус в игре действительно хорошо справляется с дополнительной нагрузкой, атакуя обоих игроков без проблем. Это не выходит за рамки допустимого, учитывая, что некоторые боссы в игре, такие как Ледяной червь, требуют участия нескольких компаньонов-ИИ.

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Armored Core 6 не первый проект, над которым работает LukeYui. Он также работал над обновленной кооперативной версией Elden Ring, многопользовательским модом Sekiro и патчем безопасности, который исправил некоторые проблемы с сетевой игрой Dark Souls 3. Добавление масштабируемого мультиплеера в Armored Core 6 - большая задача, но моддер LukeYui справится с ней.