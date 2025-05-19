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Моя попытка реанимировать Radeon RX 470 4Gb в 2025 году при помощи Mesa 25.1 и R.Id 25.3.1

Как один говорил один видеоблогер: "у слабых систем есть одна проблема - это 2024". А на дворе уже 2025, и лучше не стало.
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Введение

Недавно интернет всколыхнула новость о том, что игру Indiana Jones and the Great Circle можно запустить и добиться вменяемого результата используя программную эмуляцию трассировки лучей из под Linux. 

В данный момент интернет полон доказательств, что этот метод работает и после ряда фиксов даже на старых Radeon RX на архитектуре Polaris. Почему ряда "фиксов" кто-то спросит? Так потому, что помимо трассировки лучей игра использует 16 битный формат вычислений, который в полной мере реализован у графических архитектур AMD начиная с Vega, но не Polaris. И поэтому пришлось вводить дополнительное исправление, которое задействует упрощенный вариант этих вычислений, которым располагают Polaris.

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И казалось, что вроде бы исправления есть и все должно работать. Да вот только значительный жор современными играми видеопамяти способен остановить всю радость. Так как игры давно уже ругаются, что у моей карты нет хотя бы 6Гб видеопамяти. Но попробовать посмотреть на альтернативу и проверить ее в деле, было делом принципа.

К тому же, в марте месяце не обошлось и без обновления авторских драйверов индонезийского сообщества, пакет которого раньше назывался Amernime, а сейчас зовется R.id. Обновления кастомных драйверов есть, есть и обходной путь - просто праздник, но есть ли толк от этого всего?

Чтобы ответить на этот вопрос, было принято решение проверить некоторые проблемные игры для архитектуры GCN4.

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В них вошли: Halo Infinite, Forspoken, Alan Wake II и Indiana Jones and the Great Circle. В Halo Infinite на начальных этапах после релиза была слишком сильная нагрузка на центральный процессор. Forspoken вообще отказывался запускаться ввиду отсутствия у данной архитектуры уровня функций DX12_1, что позже было исправлено и возможность запуска появилась. Alan Wake II требует у видеокарты поддержки сеточных шейдеров. А Indiana Jones - трассировки лучей.

Тестовая конфигурация

  • Процессор: Core i7 3770;
  • Материнская плата: ASUS P8Z77-V LK;
  • Оперативная память: 16Гб DDR3 1600МГц Hynix @ 2000 МГц (11-13-12-28);
  • Видеокарта:ASUS RX 470 4Gb;
  • Жесткий диск: SATAII Samsung HD161HJ 160Гб;
  • Операционные системы: Windows 10 21H2 LTSC и Manjaro 25.0.0.

Моя видеокарта имеет непростую историю, но эта история ей не помешала дожить до сегодняшнего дня.

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Апгрейд с Radeon HD 7790 2Гб на Radeon RX 470 4Гб спустя 1,5 месяца использования

Кандидатурой для теста в среде Linux остался так же дистрибутив Manjaro (25.0.0), как и в прошлом материале.

Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК

Пришлось повозиться с установкой/компиляции то Mesa 25.2, то Mesa 25.1 (как более стабильной).

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Но спустя часы притирки к данному альтернативному решению - победить его все же получилось и познакомиться/провести ряд тестов.

Halo Infinite

Игра Halo Infinite (вернее тот дистрибутив, который я использовал) напрочь отказалась запускаться из под Linux - выбивает и все, не загружая даже главное меню.

Forspoken

В Forspoken наблюдались графические артефакты из под Linux и исправить это явление мне не удалось. Хотя опять же тестировалось все на одном дистрибутиве и другие не проверялись.

Alan Wake II

А вот Alan Wake II, как ни странно - очень приятно удивил. После провала первых двух игр результат кажется невероятным. Но тем не менее Linux не только запустил игру, но и не вылетел из нее (как это происходит на официальном и кастомном драйверах). К тому же моментами частота кадров поднимается в приемлемый для игры уровень.

И на первых локациях все очень даже неплохо, пока не появился дождь в кадре. Последнее превратило игру в слайд-шоу.

Но даже при этом результат более чем осязаемый. Ведь на Windows после прогрузки локации, из игры выбивает и пишет об ошибке драйвера. А здесь все на порядок быстрее происходит и нет каких-то проблем, но и производительности не всегда хватает для уверенной работы игры.

При этом, имея очень большое желание - игру все таки можно пройти не обновляя железо. Во всяком случае пока есть Linux и пользовательские патчи, которые отвязывают игру от обязательного использования набора инструкций AVX2. Игра так же приятно удивляет и в визуальном плане, так как пройденные Senua’s Saga: Hellblade II и Warhammer 40,000: Space Marine 2 не способны выдать настолько качественную картинку на этом компьютерном железе. 

Indiana Jones and the great circle

Отправиться в приключение с Индиана Джоэлом не получилось, так как игра в безопасном режиме позволяет дойти только до меню и поменять настройки.

Загрузить уровень и начать игру не получается, так как игру наглухо выбивает и все. То что игру можно запустить на этой видеокарте в среде Linux - неоспоримый факт. Только играть в меню не так интересно, как играть в игру.

Драйвера R.id

Linux в последних двух играх является лекарством, которое позволяет как минимум запустить игру или заставить ее корректно работать. Что же кастомные драйвера? Они не поддерживают программную эмуляцию трассировки лучей даже в среде Vulkan (что умеет Linux), не говоря об DirectX. Так что особой пользы в последних двух играх от них просто напросто нет.

Заключение

Что можно сказать в послесловии? Ну пожалуй то, что Linux становится более надежным спутником для запуска игр на слабом железе. И это не может не радовать. И похоже, что не за горами тот день, когда предпочтение Linux станут отдавать больше, чем Windows. В конечном итоге, энтузиасты сейчас запускают и играют в Doom: The Dark Ages на 8Гб версиях этих видеокарт благодаря Linux и программной трассировке лучей, которую можно задействовать уже сравнительно давно.

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Теги

amd linux polaris indiana jones and the great circle mesa rx580 rx470 rx570 rx480 r.id
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