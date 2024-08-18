Немного истории

Около 10 лет назад из-за слабой аппаратной части мне довелось познакомиться с Linux в лице Ubuntu и познать чудеса запуска игр на открытой операционной системе. В ту пору была эра OpenGL и на этом поприще явно доминировали видеокарты Nvidia, чего у меня не было под рукой. Процессор и видеокарты были от AMD, причем процессорная часть была на архитектуре AMD FX. И соответственно, Linux не решил проблем кривого железа, поэтому возврат на Windows был практически моментальным. В этот раз задержавшаяся в моей системе видеокарта в лице HD 7790 на 2Гб подтолкнула попробовать один из дистрибутивов Linux в очередной раз.

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Почему Manjaro Linux?

Банально потому, что Manjaro Linux это уже собранный дистрибутив Arch Linux и выбор пал на версию с легкой графической оболочкой Xfce. Прежде чем взяться за написание данного материала, на жесткий диск устанавливалась и Ubuntu. Были попытки оседлать Arch Linux, но из-за специфики текстовой установки, даже имея опыт общения с DOS - терпение лопнуло в определенном эпизоде и Manjaro был дан зеленый свет.

Тестовая конфигурация

Процессор: Core i7 3770

Материнская плата: ASUS P8Z77-V LK

Оперативная память: 16Гб DDR3 1600МГц Hynix @ 2000 МГц (11-13-12-28)

Видеокарта: MSI R7790-2GD5/OC

Жесткий диск: SATAII Samsung HD161HJ 160Гб

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Самой слабой частью тестовой конфигурации является накопитель. Ему порядка 16 лет и при этом он еще не рассыпался. А при использовании на нем операционных систем, которые из коробки не используют фаил подкачки по умолчанию, может приятно удивить.

Проблемы возникшие при общении с Linux

С 2021 года у испытуемой видеокарты нет полноценной поддержки у производителя. И данный момент сказывается не только на Windows, но и на Linux. После чистой установки из коробки на этой видеокарте не поддерживался Vulkan, только OpenGL. Первый удачный опыт с работоспособным Vulkan был без аппаратного ускорения видеокартой и эмуляции процессора не хватило даже для того, чтобы игра 2001 года работала в FHD разрешении в 30 кадров. Попытка вручную установить драйвер AMD VLK 21Q2.5 тоже потерпела фиаско. Драйвер установился, но Lutris его не видел. Позже я наткнулся на гайд, который рекомендовал устанавливать экспериментальный открытый драйвер. Это решило все проблемы и Vulkan заработал на видеокарте. Пока я делал попытки победить драйвера, заметил необъяснимую для себя тенденцию возникающую в разных репозиториях Linux, которую пришлось принять как данность. Удобная для меня версия Lutris у Manjaro находится в основном репозитории, а в Ubuntu в репозитории Flatpak. Такой своеобразный перевертыш "В linux не ты выбираешь репозиторий, а репозиторий выбирает тебя".

Что такое Lutris?

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Удобное приложение с внушительным количеством инструментов, которое позволяет легко и просто запускать игры как нативные для Linux, так и нативные для Windows. Причем все настолько доступно организовано, что в готовом виде это все не хуже, а порой даже лучше самого качественного репака к игре, который еще найти надо. Достаточное количество готовых скриптов для Lutris очень сильно упрощает процесс установки и запуска игр.

Тестирование Manjaro Linux против Windows

Открытое ПО позволяет воспользоваться разными альтернативами. Одной из таких является альтернативное ядро "Liquorix Kernel", которое должно способствовать повышению производительности. Поэтому ради наглядности тесты на этом ядре были включены. Недостатком тестирования в среде linux является отсутствие смежного ПО для тестов. И поэтому обойдемся парой-тройкой тестов в веб-браузере и одной условно требовательной игрой.

В Manjaro с графической оболочкой Xfce был предустановлен веб-браузер Firefox. Поэтому прогоним тест Mozilla Kraken 1.1 в первую очередь.

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Данный тест давно не обновляется, хотя хотелось бы увидеть его развитие. При прогоне тестов в двух актуальных веб-браузерах с двумя версиями ядер получаем условный паритет. Разница минимальная и все тесты выполняются практически с одной скоростью, но абсолютное лидерство все же забирает за собой Manjaro со стоковым ядром. Примечательным является тот факт, что Google Chrome 127 версии на порядок быстрее Mozilla Firefox 129 в домашнем для сообщества Mozilla тесте.

Следом запустим тест Google Octane 2.0 Plus. Тест Google в отличии от теста Mozilla получил развитие и способен делать замеры при многопоточном выполнении Java скриптов.

Данный тест повторяют тенденцию, но с небольшими отступлениями. Лидером является Google Chrome. Многопоточный тест отдает предпочтение дистрибутиву Manjaro с альтернативной версией ядра, однопоточный же тест отдает предпочтение Windows 10.

Далее запустим тест в веб-браузере, который опирается на аппаратное ускорение видеокартой.

Снова Chrome занимает место лидера. Этот тест отдает предпочтение Manjaro с альтернативной версией ядра, причем отрыв от Windows 10 составляет внушительные 40%.

В тесте веб-браузеров Linux одерживает победу, причем разница в 40% более чем ощутима. А что же будет, если попробовать запустить относительно тяжелую игру? Мой выбор пал на Ghost of Tsushima. Игра вышла на ПК в этом году и достаточно требовательна к аппаратной части, так как без наличия шейдеров версии 6.6 не запускается.





Заочно я имел опыт общения с инструментами Linux, которые позволяют запускать свежие игры от Windows без нативного порта. Так как я пользовался ими в среде Windows я был свидетелем разных проблем и графических артефактов и утечки памяти. Мозг так или иначе готовился к провалу и не запуску. И что в итоге?.. А в итоге игра работает под Linux.

Правда игровой тест является прямой противоположностью увиденного ранее. Игра явно отдала предпочтение Windows, а Manjaro в чистом виде занимает второе место. В хвосте плетется Manjaro с альтернативным ядром. Причина этому понятна. Слабая видеокарта и медленный накопитель у Linux, тогда как в Windows используется гораздо более современный под SATA III, но и замер производился в статичной сцене.

Послесловие

Что я хотел сказать в заключении? Если максимально абстрагироваться от возникших проблем по малоопытности, то дистрибутив Linux в лице Manjaro меня приятно порадовал. За 10 лет виден сильный прогресс в работе игр на Linux, а нынешние инструменты позволяют запускать не только старые но и свежие игры и делать это с удобством. И что самое приятное - это то, что Linux хорошо работает на медленных накопителях. За кадром остался 6 часовой опыт непрерывной игры в игру Days Gone, она работала медленнее чем в Windows, но при этом не возникло никаких проблем с подгрузкой данных на старом жестком диске, которому более 16 лет. И возможно то, что при использовании Linux можно экономить на накопителе и ОЗУ, но экономить на видеокарте уже не получится...