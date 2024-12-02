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Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы

Сейчас можно встретить системные блоки с OEM материнскими платами по низкой цене. Но что будет, если в такую материнскую плату поставить Xeon? Ответ будет в данном материале.
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Предыстория

Источником данной статьи является процессор Xeon E5430, купленный по ошибке с алиэкспресс. Почему именно "по ошибке?", придя с подработки и увидев скидку на почте был заказан процессор в оригинальном варианте без доработок. А осознание того, что я ошибся пришло лишь на следующий день, когда он уже был отправлен и отменить заказ уже было нельзя.

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Поэтому спустя некоторое время процессор оказался у меня на руках и пришлось искать самые дешевые пути, чтобы сделать все необходимое для его корректной работы. Благо на местных площадках я время от времени отмечался и найти наклейку для меня не составило труда, а пропилы напильником сделать еще проще, чем найти и приобрести наклейку на месте в 2024 году. И так как у меня удалось адаптировать процессор - пишется данный материал. 

Но не все было так просто, как хотелось. Имевшаяся на руках материнская плата ASUS P5KPL-AM IN/GB наотрез отказалась видеть этот процессор, даже с модифицированным биос с микрокодами для Xeon. Была отчаянная попытка дрессировки прижимной планки, но она ничего не дала. Плата не видела процессор и он был холодный, что свидетельствовало о том, что питание на него скорее всего не поступает. Поэтому пришлось прибегнуть к помощи извне. Принеся процессор в один из местных магазинов был получен ответ на вопрос о том, что причина все же в материнской плате. И поэтому пришлось искать альтернативу и так, чтобы был смысл тратить на это деньги. И на смену ASUS P5KPL-AM IN/GB пришла Fujitsu-Siemens D2841-A11 S3 у которой не было проблем с Xeon, но она активно ругалась на отсутствие микрокодов под процессор.

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Благо эту проблему удалось очень просто решить, найдя нужные файлы на сайте OSZone. Так же материнская плата требовала внимания и пришлось перепаять один вспухший конденсатор, дабы что-то не перегорело, так как он находился в обвязке по питанию процессора.

И когда все подготовительные манипуляции были сделаны, смело приступил к установке операционных систем на два разных жестких диска, чтобы убедится в корректной работе процессора в данной материнской плате.

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Тестовый стенд

  • Процессор: S-775 Xeon E5430
  • Кулер: Intel Box подобный с медным пятаком
  • Материнская плата: S-775 Fujitsu-Siemens D2841-A11 S3
  • Оперативная память: 2Гб Samsung PC2-6400 и 2Гб Patriot PC2-6400
  • Видеокарта: Zotac Geforce 650 TI 1GB GDDR5
  • Жесткий диск 1: SATA II Toshiba HDS721616PLA380 160Гб
  • Жесткий диск 2: SATA II Samsung HD161HJ 160Гб
  • Блок питания: FSP ATX-400PNR
  • Операционная система: Windows 7 SP1 Home Basic X64 и Windows 10 LTSC 2021
  • Драйвер: ForceWare 466.77

 

С предыдущего материала в данной конфигурации изменилось очень многое: материнская плата, процессор, кулер, видеокарта.

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Осталась только 2Гб плашка Samsung, оставшаяся со времен первого материала и жесткие диски. Все остальное было успешно обновлено/заменено. Можно этот материал считать кульминацией того, с чего все началось и куда в итоге пришло, касательно 775 сокета в моем блоге.

Операционные системы установлены в самом легком режиме. Защита от Meltdown отключена. Драйвер Nvidia установлен классической версии (не DCH), чтобы есть меньше оперативной памяти. В этот раз обойдется без разгонов комплектующих. Так как банально этого не позволяет сделать материнская плата, плюс не хочется испытывать судьбу и быть свидетелем, как блок питания под нагрузкой заберет с собой все комплектующие.

Тест кэша и памяти показывает незначительное, но улучшение от старой платформы за счет более широкой системной шины.

Комплексный бенчмарк Windows 7 считает самым слабым звеном жесткий диск. Второе место по величине баллов занимает процессор с оперативной памятью, а фаворитом тест считает видеокарту.


Тестирование

Тестовую сессию открывает тест 2D преобразований. При работе в разных операционных системах наблюдается незначительная разница в пользу Windows 7.

Тест вычислений трассировки лучей так же демонстрирует небольшую разницу в пользу Windows 7, которая держится на уровне погрешности.

В тесте архивации можно подчеркнуть разницу, так же держащуюся на уровне погрешности.

В тесте вычислений с плавающей запятой разница между двумя операционными системами так же не выбирается за пределы погрешности.

Тестирование в веб браузерах 

Тестирование в веб браузерах будет происходить на разных версиях данных обозревателей. Для Windows 7 - это Supermium 126, а для Windows 10 - Chrome 131.

И в данном тесте мы можем увидеть, что тенденция сохраняется и разница так же держится на уровне погрешности.

В данном тесте разница увеличивается на 11% и выходит за уровень погрешности в пользу веб браузера Chrome 131.

Комплексный тест повторяет тенденцию предыдущего теста. Только в этот раз разница уже достигает 18% в пользу Chrome 131.

В тесты не вошел тест производительности Adobe Flash Player (устаревший компонент), так как у меня не получилось добиться стабильности в среде Windows 10 в браузере Palemoon.

Закончим тестовую сессию простыми 3D тестами.

В данном тесте все возвращается на "круги своя" и снова Windows 7 показывает результат чуть быстрее, но на уровне погрешности.

В этом тесте разница чуть превышает уровень погрешности в пользу Windows 7 достигая 6%, но разница незначительная и раньше мы убеждались, что порой этот тест является вовсе не показательным для видеокарты. При этом тест процессорной части также остается в пределах погрешности.

Заключение

В данном материале у нас получилось завести Xeon на материнской плате OEM сегмента и получить полностью рабочий процессор со всеми поддерживаемыми инструкциями. Но многое осталось за кадром. Windows 10 при фоновых процессах и более шустром жестком диске все равно работает тяжело. И с одной стороны хочется мягкости работы, как в Windows 7, а с другой стороны, Windows 10 подкупает более быстрыми веб браузерами и наслаждаться хорошей работой мешает малый объем оперативной памяти в 4Гб. И это классическая проблема для этой платформы с 2 слотами ОЗУ. Быть может проблему малого объема ОЗУ сможет решить какая-нибудь легкая версия дистрибутива Linux, но это тема для отдельного материала. 

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windows 10 xeon windows 7 e5430 gtx 650ti
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