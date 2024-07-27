Введение

Изначально планировалось уложиться в два материала по этой тематике.

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Windows XP в 2024 году - Часть 1

Windows XP в 2024 году - Часть 2

Но из-за того, что встройка Intel в лице HD 4000 подвела отсутствием аппаратного ускорения H264 кодека в среде Windows XP - приходится расписывать третью часть данного материала. Конфигурация тестового железа осталась прежней:

Процессор : Core i7 3770

: Core i7 3770 Материнская плата : ASUS P8Z77-V LK

: ASUS P8Z77-V LK Оперативная память : 16Гб DDR3 1600МГц Hynix @ 2000 МГц (11-13-12-28)

: 16Гб DDR3 1600МГц Hynix @ 2000 МГц (11-13-12-28) Видеокарта : MSI R7790-2GD5/OC

: MSI R7790-2GD5/OC Жесткий диск: SATAII Samsung HD161HJ 160Гб

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Прибегнув к удалению всех графических драйверов при помощи программы DDU в безопасном режиме устанавливаем в систему видеокарту HD 7790 с 2Гб набортной памяти от MSI.





Встроенный бенчмарк Windows 7 незамедлительно отреагировал увеличением оценок графики. При тестировании используются последние самые актуальные драйверы для 32 разрядных версий Windows XP/7 - это Catalyst 14.4 pack 3 и Adrenalin 18.9.3.

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На скриншотах видно, что драйвера отличаются не только поддержкой OpenGL/Vulkan, но и более широкими возможностями аппаратного ускорения видео кодеков в среде Windows 7.

Данная система для Windows XP условно избыточная и в ней достаточно мощности центрального процессора, чтобы не опираться на аппаратное ускорение видеокодеков за счет видеокарты. К сожалению у меня нет под рукой связки Intel Atom + Nvidia ION где данная возможность более востребована.

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Чтобы воспользоваться этой возможностью в среде Windows XP может потребоваться откат на более старые версии ПО, так как на последних версиях поддерживаемых Windows XP ускорение за счет DXVA может не функционировать. Данный пример не актуален для программы MPC BE, которая умеет задействовать аппаратное ускорение за счет DXVA в последней релизной версии с поддержкой XP.

В этот раз мы ограничимся меньшим количеством тестов и прогоним лишь тесты, которые опираются на видеокарту, так как остальные тесты уже были проведены в предыдущем материале и нет необходимости повторять их вновь.

Начнем с теста веб-браузера в лице Basemark 3.0, который активно опирается на аппаратное ускорение видеокарты при использовании WebGL.

Как и в предыдущем материале тенденция повторилась и полноценно пройти этот тест в среде Windows XP и 7 способен лишь веб-браузер на устаревшем движке. Добавление аппаратного ускорения за счет графического ускорителя автором Supermium только планируется, а специализированные динамические библиотеки не позволяют пройти данный тест от начала и до конца на данном этапе.

Так же прогоним и пару игровых тестов, которые Вы видели в моих материалах ранее.

Настройки использовались идентичные настройкам из предыдущего материала. Прогнав тест в игре Serious Sam: TFE видим, что результат в среде Windows XP получается выше на 35% при использовании OpenGL рендера.

Установка дискретной видеокарты позволила повысить настройки качества и выкрутить сглаживание на максимум. Данный тест прошел в среде XP на 10% быстрее.

Результат игровых тестов получился неожиданным. И объяснить данную тенденцию у меня не получится, так как на руках нет платформы под сокет 1155 без UEFI биоса. Поэтому вопрос о том, что является причиной данной нестабильности остался открытым. Это может быть как и более медленная работа драйвера Adrenalin в среде Windows 7, так и недостаток памяти на которую активно ругался 7zip в предыдущем материале. Чисто теоретически результаты должны разниться на уровне погрешности на данной системе и данных графических драйверах, но эта теория не подтвердилась.

В заключение

Сегодня на просторах интернет данная тема достаточно обширна и не ограничивается парой топиков на "Полигоне призраков". Ее неоднократно поднимают на различных форумах и видеоблогеры. Причем спектр материала многогранен от "У меня ничего не работает в виртуальной машине из под автообновления", до реверс-инжиниринга ПО и установки на современные платформы. Главной задумкой данного материала было показать альтернативное поведение ОС на реальном железе тому, что пользователь может не увидеть используя виртуальную машину и эта задумка воплощена на все 100%. И тут же наверное созрел вопрос: а нужна ли Windows XP в 2024 году? На этот вопрос можно дать только один однозначный ответ и он будет касаться использования XP на крайне слабом железе, которое было основой первой части материала. Есть еще личные предпочтения пользователей и устаревшее специализированное оборудование, которые тоже могут нуждаться в использовании старой ОС. Прогресс тем временем не стоит на месте и двигается не только в сторону оживления архивного продукта майкрософт, но и в сторону полного отказа от надобности его использования. Активно развиваются инструменты позволяющие работать старому ПО в свежих редакциях Windows. В конечном итоге у пользователя есть выбор по какому пути для достижения той или иной цели...