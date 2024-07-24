Введение

Недавно у автора в моем лице была попытка расписать материал иначе. И попытка потерпела фиаско от того, что при попытке написания материала автор всячески пытался абстрагироваться от пресловутого местоимения "Я". Поэтому приходится делать вторую попытку, так как в предыдущем материале осталось много белых пятен и не расписанных моментов. Начнем же наше повествование под другим углом.

Что такое B20G?

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B20G - это аббревиатура обозначающая банальное "Back to old games", т.е. возврат к старым играм. Идея данной аббревиатуры тоже простая - это создание репаков на основе старых игр, чтобы они стабильно функционировали как на старом железе/ОС, так и на новом. Родилась эта идея в период моего увлечения ретро тематикой с 2017-2020 годы, когда у меня была целая коллекция старого железа. Мысль к созданию данного проекта подтолкнула популярность ретро тематики той поры на Ютубе. И в одном из видеоматериалов блогер сказал фразу, которая и стала мотивом для создания легких репаков и звучала она приблизительно так: "Вы представляете сколько нужно времени для установку тяжелых репаков на старом железе?"

Большинство релизеров репаков не особо заморачиваются по поводу алгоритмов сжатия и их скорости быстродействия в своих проектах, что ужасно сказывается при работе на старых процессорных архитектурах без новых инструкций. А те кто знаком с архивацией знает, что архивация сама по себе нелинейна и алгоритм сжатия отрабатывает по разному. Текстовая информация и информация на ее основе хорошо сжимается и быстро, а вот сжатые форматы являются прямой противоположностью этого. К тому же у архиваторов есть алгоритмы, которые наносят больше вреда чем пользы, так как сильно возрастает время архивации и нагрузка на аппаратную часть в ущерб величине сжатия. В конечном итоге архивация сильно проигрывает методу создания и применения патча, отчего некоторые архиваторы стали использовать эту технологию. Зная эти основные моменты можно использовать гибридную связку легкого архиватора с патчером, которая упрощает процесс создания репака и сильно снижает размер самого репака позволяя производить быструю установку даже на старом и слабом железе. А если у программиста семь пядей во лбу, то он сделает код репака таким, что это все будет происходить в режиме реального времени и не будет разбито на несколько этапов. (П.С.: Автор материала не великий программист, для него это рядовое увлечение и естественно, он не выдает код хлеще чем Линус Торвальдс, просто знает что есть такая возможность.)

Создавая каждый из репаков приходится отправиться в увлекательное путешествия сбора информации об игре, ее патчах, наличия пользовательских фиксов позволяющих запускать старую игру на свежих ОС и по возможности в актуальных разрешениях. Так благодаря таким археологическим раскопкам получается перенести официальную или пиратскую локализацию на последнюю версию игры, добавить в игру различные исправления а также добавить репаку обратной совместимости со старыми версиями ОС. И сейчас мы поговорим об игре и репаке, которую автор считает лицом проекта B20G.

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Serious Sam: The First Encounter и The Second Encounter

Если Вы не знаете про серию игр Serious Sam посвященную похождениям Сэмюэль Стоуна, который подобно терминатору отправлен в прошлое дабы изменить судьбу человечества, то Вы, наверное, многое пропустили. Так как половина сообщества Serious Sam состоит из русскоязычных игроков, отчего разработчики решили это увековечить в четвертой части игры переместив заключительные уровни на территорию РФ.

Впервые я познакомился с игрой еще в школьные годы. И даже когда-то пытался сделать свое продолжение игры, прочитав надпись "заключение следует" в конце второго пришествия. Это были далекие времена в которые не было постоянного доступа интернет, Ютуб тогда еще не существовал и модостроение заглохло. Заглохло не по причине отсутствия интернета, а просто меня переманили на темную сторону именуемой Counter-Strike 1.6, где я занимался модостроением другого рода. Но вернемся к Сэму...

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Serious Sam: TFE и TSE представляет собой классический шутер, где игрок один против всех, но при этом с харизматичным персонажем, который не молчит и реагирует на происходящее на экране подобно Дюку Нюкему. "Все это весело, пока кто-нибудь глаз не потеряет - слова сказанные только что убитому одноглазому Гнаару. Или "Сам - У-а-а-а-а-а! О-оу..." - когда только что разорвался в мясо первый камикадзе. Сэм отстреливается не только пулями но и юмором, сохраняя при этом хладнокровие. В оригинале у актера озвучивающего главного игрока низкий голос, что изначально не было передано отечественными локализаторами и только к HD изданию игры им удалось подобрать актера близкого к актеру оригинала по голосовым характеристикам. Но за время выхода разных изданий игр выросли армии фанатов разных актеров озвучивания, а один из фанатов сделал собственную озвучку для двух частей игры по характеристикам близкую к Никите Джигурде, который озвучил лишь второе пришествие.

Менялся и облик персонажа от издания к изданию. В релизной версии Serious Sam: TFE - Сэм Стоун визуально был похож на Дюка Нюкема.

Естественно сей момент сразу подметили в 3D Realms и не могли не возмутиться, поэтому к Gold изданию игры облик Сэма навсегда изменился на облик из TSE и лишился отличий, хотя изначально Сэм из TFE выглядел иначе чем Сэм из TSE.

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Помимо харизматичного персонажа эти две игры выделяются детально проработанным миром разных уголков планеты, моментами присутствующей атмосферой страха в Первом пришествии и обильным разнообразием оружия, которое предназначается для аннигиляции орд противника наступающих с разных направлений на больших картах. Во время игры нет спокойствия ни в воде, ни в воздухе, ни на земле, а в неожиданных закоулках игрока поджидают секретные места. Отличалась игра режимом разделения экрана, который позволял играть двум игрокам в кооперативе на одном устройстве. И еще разработчики наделили игру встроенным редактором карт, моделей и документацией по созданию собственных пользовательских модификаций, без которых конечно же не обошлось.

Дополнения и карты созданные сообщество игроков

На дисках Gold издания игры есть целый набор карт созданных сообществом, как однопользовательских, так и многопользовательских. В них вошли и два коротких сюжетных компании "Будь проклят Сем!" и "Темный остров", к последнему из них была даже официально выпущена озвучка Croteam в которой Сэм говорит оригинальным голосом.

По иронии судьбы часть из этих карт для Первого Пришествия были использованы пиратами в пиратской версии игры именуемой "Крутой Сэм: в поисках книги Ам - Дуат", но пираты допустили серьезную недоработку.

Карты первого пришествия были перенесены во второе, но между первым и вторым пришествием есть разница, которая не позволяет этим картам полноценно работать без внесения дополнительных изменений либо в динамические библиотеки игры, либо в сами карты. Конкретнее требуется замена ключей расположенных на картах, иначе из игры просто выбьет. В итоге пираты этот коллаж собрать собрали, а необходимые правки не внесли и их версия игры навсегда осталась недееспособной до конца.

Были и пользовательские дополнения о которых не знала Croteam, но они стали популярными на пространстве РФ, благодаря все тем же пиратам, которые выдали их за самостоятельные издания игры, хотя изначально это были маленькие пользовательские модификации выложенные в интернете пользователем под ником "Leo", фото которого можно найти в одной из них. Leo выпустил две модификации - это "Бастион тьмы" и "Мобиос - последняя планета".

Действующим лицом в играх является неизвестный солдат, которого отправили на эти задания. Модостроитель грезил о создании своей собственной игры и поэтому подошел к созданию этих дополнений ответственно, не то что пираты. Написал музыку во "фруктах", для Мобиос даже создал новые модели, а некоторые ретекстурировал и внедрил элементы квеста сделав игру менее линейной. Для некоторых игроков эти дополнения стали первыми версиями Serious Sam с которыми они познакомились. Сообщество Serious Sam достаточно богатое и помимо выше описанных карт/дополнений существует еще много разного контента.

Версия игры для XBox и дальнейшее развитие

Следом за Gold изданием была выпущена альтернативная версия для игровой приставки XBox объединявшая TFE и TSE воедино и в которой улучшили графику, дополнили и видоизменили некоторые модели, ввели систему чекпоинтов, написали новую музыку. Но из-за аппаратных ограничений консоли уровни пришлось дробить и частично упрощать. Данная версия не была портирована на ПК, но сообщество вытащило музыку из нее и сделала модификацию с подменой оригинального OST.

Позже появилась вторая часть игры визуально отличающаяся от первой части с упором в мультяшность и юмор. Казалось, что развития классики больше не будет, однако к преддверию выхода третьей части игры классика получила переиздание в HD версии на новом движке. А позже HD версия игры перекочевала на обновленную версию движка уже с поддержкой новых графических API и технологии виртуальной реальности.

Создание репака игры

Ключевой ролью при создании репака явился выбор современной цифровой версии как основы. Сейчас наиболее популярны GOG издания игр из-за удаления DRM защиты. Но в этот раз GOG версии была отдана не основная, а вспомогательная роль для корректной работы в среде Windows 98. Основную роль исполняет Steam версия игры без DRM защиты, которая из коробки поддерживает широкоформатное разрешение, при этом графический движок не претерпел никаких изменений.

Игровые репаки имеют определенную структуру: без вариативности и с вариативностью. Поэтому финальная версия репака всегда зависит от программиста и его терпения. В своем репаке Serious Sam Classic хотелось, чтобы была вариативность выбора и при этом присутствовал весь наиболее популярный контент. Поэтому в репак вошел следующий контент:

Serious Sam: Первое пришествие

Serious Sam: Второе пришествие

Оригинальная голосовая версия и все существующие русскоязычные голосовые переводы (в том числе из HD издания игры)

Пользовательские карты и дополнения из Gold издания игры

Бастион тьмы

Мобиос последняя планета

Крутой Сэм: в поисках книги Ам - Дуат

Личная модификация с добавлением музыки из XBox версии в уровни "Долина богов" и "Земли проклятых"

Ремикс из уровня Тунгуска четвертой части игры подменяющий музыку в уровне "Великий собор"

И тут же у читателя может возникнуть вопрос: а почему именно классика, а не HD издание игры или Serious Sam Fusion? Ответ лежит в самом списке контента. Для остальных изданий не существует всего данного контента и не просто перенести его туда.

В списке приведено далеко не все, что было проделано с игрой. Подобно XBox версии в репаке обе версии игры объедены в одну и запускаются из второго пришествия. Первое пришествие пришлось сделать модификацией, попутно вернув в нее оригинальную модель Сэма и неоднократно править дополнение "Крутой Сэм: в поисках книги Ам - Дуат" создав для нее свою версию динамических библиотек из SDK от разработчиков для полной работоспособности. И чтобы дополнить оригинальность данного репака часть оригинальных моделей оружия были заменены пользовательскими с добавлением анимации рук (такого нет даже в HD издании).

Позже один из пользователь в теме репака высказал идею по возврату замещенного mp3 контента игры на место и она также была воплощена в реальность. Это было его видение идеального репака.

Чтобы понять величину проделанной работы, нужно просто установить весь перечисленный контент из репака, а затем установить репак и занимаемый размер сравнить между собой и в итоге получится феноменальное сжатие без использования алгоритмов сжатия.





Возможно ли создать идеальный репак?

Возможно все, если есть желание, но данный репак объективно не идеален, а субъективно, возможно, для кого-то таковым является. На мой же взгляд если бы репак был идеальным, то в Serious Sam Fusion уместился бы весь контент созданный за все время существования этой игры.

П.С.: Автор все никак не пнет себя под заданное место, чтобы исправить один ляп который допустил при очередном и быстром перелопачивании не малой части контента этой замечательной и любимой игры.