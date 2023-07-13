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По заявлениям губернатора Хабаровской области Дегтярева свежая партия вездеходов «Ерофей» уже отправилась в зону проведения СВО для усиления отрядов БАРС. Багги доставляют на военно-транспортных самолетах Ил-76 принадлежащих ВКС РФ вместе с другими грузами гуманитарного характера. «Ерофеи» отлично зарекомендовали себя в зане линии боевого соприкосновения и прошли боевые испытания, так сказать в реальных условиях.
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Легкие машины, способные двигаться почти по любому бездорожью на высокой скорости, отлично подходят для проведения разведывательных и диверсионных действий. В них помещается 2 человека и целых 350 кг полезного веса. Есть возможность установки пулеметного вооружения и радиостанции. По доступным данным «Ерофей» способен развивать скорость до 150 км/ч с большим запасом хода. Первые партии багги пошли в зону СВО в феврале 2023 года.
Багги, и не только «Ерофеи» , отлично зарекомендовали себя и со стороны высокой ремонтопригодности и надежности. Вообще СВО показало необходимость современной армии в машинах такого класса для разведчиков и курьеров. К сожалению, сейчас нет серийно производимых багги. Все они выполняются мелкими партиями. Однако нашим войскам требуется значительно большее количество багги, чем есть на настоящий момент. Несмотря на свою живучесть не все машины удается восстановить. Кстати, название «Ерофей» выбрано путем народного голосования.
Напомним, что в Хабаровске также строят базу для атомных подводных лодок, которые будут носителями ядерных беспилотников "Посейдон".