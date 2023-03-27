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РФ строит базу в Хабаровске для атомных подлодок – носителей ядерных беспилотников «Посейдон»
Российский дрон уже назвали оружием Апокалипсиса
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Если вы внимательно посмотрите на карту ниже, то сможете обнаружить, как за последние десятилетия изменилась картина мира. Воинствующий блок НАТО вплотную подобрался к границам России, демонстрируя силу и открыто рассказывая о возможности использования ядерного оружия. Можно было бы поговорить о том, что всё это было спланировано, а развал СССР развязал США руки, но вы об этом знаете и без нас. Ну а уже совсем скоро западная граница НАТО вплотную приблизится к России, поскольку все разногласия относительно принятия Финляндии в военный альянс уже улажены. Ну а на прошлой неделе была проведена демонстрация того, что уже вскоре станет реальностью, ведь Финляндия открыла свои границы для самолётов-разведчиков США. Один из таких бортов какое-то время кружил рядом с границей Ленинградской области, после чего ушёл на место базирования. 

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Но это только часть проблем, с которыми сталкивается Россия, поскольку США не прекращают провокаций на северных границах. Янки поднимают стратегические ядерные бомбардировщики и летят в сторону России, недалеко от воздушной границы совершается разворот, а происходит подобное довольно часто. При этом горячим остаётся участок Чёрного моря вблизи Крыма, где американские беспилотники не прекращают полёты, несмотря на крушение MQ-9 Reaper. Многие аналитики по обе стороны океана задаются вопросом, как бы реагировал Белый дом, если бы нечто подобное позволяла себе Россия. Что сказал бы Байден, если бы российские беспилотники стали бы кружить в нейтральных водах возле Нью-Йорка? Если обратить внимание на истерию, которая сегодня разгоняется в Западной прессе, то янки полагают, что нечто подобное разрешено только им самим. Речь о планах России разместить ядерное оружие в Беларуси. Громче всех вопит правительство Польши. Похоже, тем полагали, что смогут и дальше грозно скрипеть оружием. Американские газеты негодуют, ведь Россия впервые за десятилетия размещает ядерное оружие за пределами своей страны. Пожалуй, стоило бы поставить десяток ракет на Кубе, дабы окончательно охладить пыл американцев. 

Похоже, нечто подобное уже планируется, вот только США получат не мирно стоящие ракеты, а сразу две подводные лодки, оснащённые беспилотниками с ядерными боеголовками «Посейдон». Как вы могли слышать, атомная подлодка «Белгород» была спущена на воду в 2019 году, а сегодня выполняет задачи в Северном море. Уже вскоре на воду будет спущена аналогичная субмарина «Хабаровск», которая сможет не только переносить суперторпеды «Посейдон», но и другие ракетные комплексы. Согласно официальным данным Минобороны, обе подводные лодки станут частью Тихоокеанского флота. Уже сегодня на Камчатке в ускоренном темпе стоится площадка, способная стать местом дислокации для нового соединения. Ожидается, что объект будет готов уже в начале 2024 года после чего «Белгород» и «Хабаровск» сформируют полноценную дивизию, способную выполнять самые разнообразные задачи. Аналогичная дивизия из двух атомных подлодок в будущем появится и в Северном море, но случится это ближе к концу текущего десятилетия. 

Представители НАТО очень обеспокоены наращиваем военной мощи со стороны РФ, а торпеду «Посейдон» уже называют оружием апокалипсиса. Ядерная боеголовка обладает огромной поражающей мощью, а эксперты полагают, что подрыв недалеко от берегов США приведёт к самому настоящему радиоактивному цунами. В результате десятки миллионов людей окажутся в условиях каменного века, лишившись доступа к электричеству, телевидению и многим другим благам цивилизации, включая сотовую связь. США усиливает разведывательную группировку, пытаясь заранее зафиксировать прилёт торпеды при помощи высокоточных датчиков с инфракрасным излучением. Ну а эксперты отмечают, что всё это бесполезно, поскольку обнаружить торпеду «Посейдон» почти невозможно. Она способна передвигаться на скорости больше 100 км\ч, уходя от радаров противника. Достигается это за счёт выделения минимального количества тепловых и радиоволн, что позволяет торпеде скрытно подобраться к цели. 

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P.S. Мы против эскалации конфликта и пусков подобных торпед. Надеемся, что ничего подобного никогда не произойдёт. Вот только случится это не потому, что Россия будет бездействовать, ведь США не собираются сворачивать свои военные программы.

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#военные технологии #флот
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