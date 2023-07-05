По крайней мере, глухим мышам слух полностью восстановили.

В прошлом году уже затрагивалась тема восстановления слуха. Но сейчас всё намного круче. Группа ученых из разных стран провела исследование, рассматривающее возможность улучшения и восстановления слуха, отсутствующего с рождения. Эксперимент был осуществлен на лабораторных мышах, которых лечили методом генной терапии. Лекарство, которое они получали, вводилось в организм через спинномозговую жидкость. Препарат проникает непосредственно во внутреннее ухо и помогает волосковым клеткам работать полноценно.

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Исследование основывалось на предыдущих работах, которые доказали, что генная терапия эффективна для лечения заболеваний со слухом у новорожденных грызунов. Особенности биологического характера, которые возникают в строении уха при взрослении (височная кисть закрывает внутреннее ухо) не позволяют применять те же методы для лечения взрослых особей. Теперь же исследователи нашли способ вводить препараты и полноценно выросшим мышам.

Для взрослых особей работает особенная связь между жидкостью, находящейся во внутреннем ухе и спинномозговой жидкостью. Проектирование с использованием компьютерных программ помогло исследователям построить макет, на котором было отчетливо видно, каким именно образом связаны жидкости в организме. Генетики ввели в организм мышей аденовирусы с активным веществом препарата. Аденовирусы активируют гены, необходимые для работы клеток внутреннего уха.

Эксперимент показал, что восстановление слуха у взрослых грызунов прошло весьма эффективно и успешно.

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Стоит отметить, что результат был не резким, а поэтапным. Более того, лечение никак не повредило и не задело остальные системы организма человека. По словам ученых, данный метод возможно будет применяться и на людях с врожденными заболеваниями слуха (конечно, после проведения клинических испытаний и убеждения в безопасности методики).