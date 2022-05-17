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KCL: В результате масштабного исследования генов учёные обнаружили новую цель для лечения возрастной тугоухости
Исследователи под руководством Королевского колледжа, Каролинского института и Университета Эразма выявили 10 новых генов, связанных с потерей слуха, и определили, с какой частью уха они связаны.
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Недавно опубликованный мета-анализ выявил 10 новых генетических вариантов, которые способствуют возрастной потере слуха. Полученные данные указывают на то, что часть уха, известная как сосудистое русло, может играть важную роль в снижении качества слуха.

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Многие гены, связанные с потерей слуха, по-видимому, связаны со структурой уха, известной как сосудистое русло. Depositphotos

Возрастная потеря слуха - настолько распространенное явление, что большинство людей воспринимают его как должное, как обычную ожидаемую часть старения. Однако многие эксперты считают, что так не должно быть, поскольку последние исследования указывают на новые способы предотвращения потери слуха или даже его восстановления после повреждения.

Большая часть современных исследований, направленных на лечение возрастной потери слуха, сосредоточена на восстановлении волосковых клеток, выстилающих стенки внутреннего уха. Наиболее распространенной гипотезой, объясняющей потерю слуха, которая наступает с возрастом, является изменение волосковых клеток и дегенерация сосудистой полоски и, в результате чего, нарушается нейрональная активность всего проводящего пути слухового анализатора.

Однако, это не единственная гипотеза...

Внутри улитки находится структура, называемая сосудистым стволом. Эта структура играет важную роль в формировании слухового восприятия, и некоторые исследователи давно предполагали, что возрастная дегенерация сосудистой оболочки может влиять на потерю слуха.

"Гипотеза о том, что сосудистое русло может играть роль в снижении качества слуха, выдвигалась еще в 1970-х годах, но до настоящего времени какие-либо доказательства этого отсутствовали", - сказал один из главных авторов нового исследования Кристофер Седеррот.

Новые выводы основаны на мета-анализе, включающем 17 исследований с участием более 700 000 человек. Пытаясь обнаружить генетические причины потери слуха, исследователи обнаружили 48 возможных вариантов, 10 из них были совершенно неожиданными.

Самое интересное, что многие из генов, связанных с нарушением слуха, экспрессируются в части улитки, связанной с сосудистым стволом. Это служит хорошим доказательством того, что именно эта структура играет важную роль в возрастной тугоухости.

Исследователи особо подчеркивают, что потеря слуха является глубоко неоднородным заболеванием, и в старости человек может потерять слух под влиянием огромного количества различных факторов. Считается, что генетика отвечает примерно за 36-70% возрастных нарушений слуха, а остальное приходится на факторы окружающей среды или образа жизни.

Таким образом, исследование не указывает на какую-то одну универсальную причину потери слуха в пожилом возрасте. Напротив, оно предлагает веские доказательства того, что дегенерация сосудистого русла играет определенную роль. Такое знание помогут исследователям определить новые мишени для лекарств или генной терапии, которые могут предотвратить потерю слуха в будущем.

"Наши результаты выявили 10 генов, вновь связанных с потерей слуха", - пояснил соавтор исследования Фрэнсис Уильямс. "Это исследование указывает на гены, на которые мы можем нацелиться для скрининга, разработки лекарств и даже генной терапии в будущем. Это исследование закладывает прочную основу для оптимизации терапии, направленной на борьбу с потерей слуха".

Новое исследование было опубликовано в American Journal of Human Genetics.

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Источник: Королевский колледж Лондона (KCL), American Journal of Human Genetics.    
(https://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(22)00158-6)
(https://www.kcl.ac.uk/news/hope-for-treatments-against-hearing-loss-as-10-genes-identified)

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#слух #лечение слуха #тугоухость
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