Группа ученых изучила явление загрязнение воздуха и оценила опасность различных элементов, содержащихся в воздухе. Был проведен лабораторный анализ частиц пыли и диоксида азота. Именно эти частицы считаются одними из самых опасных компонентов воздуха в городской среде.

Согласно результатам исследования, мельчайшие частицы пыли могут быть смертельно опасны вследствие бытовых отходов – показатель содержания пыли среди всех опасных веществ составил практически 23%. Бытовые отходы включают в себя потребление угля, необходимого для отопления и сжигание биоотходов. Кроме этого, воздух загрязняется из-за промышленных отходов и транспортных средств.

Помимо пыли ученые проанализировали диоксид азота, который представляет собой отравляющий газ оранжево-коричневатого цвета. Он появляется из-за транспортной, промышленной и топливно-энергетической сфер. Выхлопные газы автомобилей напрямую или косвенно влияют на 50% смертей, вызванных высоким содержанием диоксида воздуха в крови.

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В исследовании ученым помогла программа SHERPA, с помощью которой можно моделировать и представлять метеорологические и химические явления. В программе возможно увидеть, где и как загрязнены те или иные пространства и что именно витает в воздухе.

Исследование помогло специалистам различных профилей понять, какие именно вещества загрязняют воздух и чем вызвано их появление. В дальнейшем специалистам предстоит работа по сокращению опасных выбросов в воздух, что, естественно, особенно актуально в эпоху ускоренного роста городов и пригородных территорий.