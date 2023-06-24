Alan Wake создавалась на основе произведений Стивена Кинга. Сами разработчики не упоминали об этом, но подсказкой стал вступительный ролик, где главный персонаж Алан Уейк произносит цитату Кинга: «Кошмары существуют вне логики, и в объяснениях нет ничего смешного; они противоречат поэзии страха».
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Чтобы эта фраза стала частью игры, Remedy пришлось заплатить неожиданно малую сумму. Сэм Лейк рассказал, что права на использование фразы Кинга стоили компании всего 1$. Лейк хотел использовать одну из классических фраз писателя и был рад, что Кинг сделал такой щедрый подарок для компании, а стоимость прав на одну из классических фраз скорее стала символическим жестом от писателя.
Эта фраза использовалась Кингом в 2007-м году для критики Голливуда. Он использовал ее для обвинения Голливуда в отсутствии способностей создавать фильмы жанра Хоррор. Критике подверглись кинематографисты, которых писатель обвинил в нежелании объяснять публике происхождение жанра Хоррор, чтобы повысить рейтинг фильмов. Похоже Кинг решил напомнить об этом Голливуду и поклонникам жанра Хоррор, поделившись своей фразой практически даром.
Поклонникам серии Alan Wake пришлось ждать целых 10 лет, чтобы получить ожидаемую 2 часть игры. По сюжету, Уэйку предстоит расследовать серию ритуальных убийств, которая поглотила поселок Брайт Фоллс, окруженный густыми джунглями.
Alan Wake 2 выйдет 17 октября 2023-го года. Игра будет доступна на ПК, Xbox Series, Playstation 5.