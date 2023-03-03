Проект уже можно пройти с начала и до конца, а нам фотографии показывают.

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Alan Wake II должен выйти до конца текущего года. С каждым днём «окно» релиза сужается, а это означает, что нужно потихоньку привлекать к новинке внимание, напоминая о её существовании и проводя активную предпродажную подготовку. Вот сегодня, например, глава студии Remedy Сэм Лейк в очередной раз показал «часть» сценария Alan Wake II, распечатанного на бумаге.

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Получилась стопка внушительной высоты, что должно намекать нам на масштабы игры, количество в ней диалогов, различных сюжетных опций и прочего. Важно понимать, что Remedy неоднократно отмечала, что Alan Wake II станет крупнейшим и самым масштабным проектом за всю историю студии, так что относиться к подобным публикациям Лейка как к неким шуткам не стоит.

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Напомним, что Alan Wake II является сиквелом и одновременно проектом в новом жанре: перед нами хоррор со «взрослым» рейтингом, что в значительной степени развязывает разработчикам руки в плане повествования.