СМИ: Remedy трудится над Alan Wake 2 при содействии Epic Games
Журналист Джефф Грабб, работающий редактором издания VentureBeat и периодически выкладывающий в Сеть инсайдерские сведения о положении дел в тех или иных студиях-разработчиках, в своём очередном подкасте сообщил о том, что финская студия Remedy сейчас работает над Alan Wake 2.
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Насколько известно Граббу, Remedy предложила нескольким издателям выступить в качестве инвесторов в сиквел Alan Wake, и лучшие условия финнам предложила Epic Games, которая и станет издателем новой игры. Как уточняет Грабб, Epic Games решила пересмотреть стратегию развития своего издательско-дистрибьюторского направления и инвестировать в разработку новых игр, а не перекупать уже почти готовые тайтлы.
Стоит ли доверять Граббу — вопрос личных предпочтений. Дело в том, что, в отличие от того же Джейсона Шрайера, Грабб неоднократно и ошибался в своих прогнозах и «инсайдах», поэтому существует вероятность того, что на самом деле никакая Alan Wake 2 в производстве не находится.
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С другой стороны, фанаты истории писателя с фонариком так давно и отчаянно просят Remedy сжалиться и выпустить сиквел, что постоянное игнорирование этой темы со стороны разработчиков выглядит уже слишком жестоко.
Сама Remedy слухи традиционно не комментирует, но в подтверждение вышеуказанных сведений можно привести те факты, что творческий руководитель Remedy Сэм Лэйк ещё пару лет назад изъявлял готовность поработать над сиквелом Alan Wake, а в марте прошлого года студия заключила договор с крупным издателем (похоже, это и была Epic Games) о финансировании двух игр. Как бы то ни было, на данном этапе остаётся только ждать официальных подробностей от Remedy.
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