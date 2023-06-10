Комиссия по ценным бумагам обвинила эти биржи в нарушении закона.

Действия американского регулятора SEC против криптобирж Binance и Coinbase имели серьезные последствия, приведшие к выводу средств на сумму близкую к $4 миллиардам. SEC подала судебные иски, обвиняя платформы в нарушении законодательства о ценных бумагах. В результате этого, пользователи массово начали выводить свои активы с бирж.

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Аналитические агентства Nansen и Glassnode сообщают о значительном оттоке средств на платформах Binance и Coinbase. За период с понедельника по четверг, чистый отток на сети Ethereum составил $3,1 миллиарда, а в биткоинах - $864 миллиона. Это означает, что сумма вывода превысила сумму пополнений. Обе биржи, тем не менее, продолжают надежно выполнять все транзакции.

Эти события значительно повлияли на рынок криптовалют. Некоторые токены, такие как BNB, ADA и MATIC, которые были приравнены SEC к ценным бумагам, значительно потеряли в цене за последнюю неделю. В то же время, из-за попыток SEC заморозить активы Binance.US и отказа платформы от использования доллара, стоимость биткоина и эфириума на этой бирже выросла, так как трейдеры стали выводить свои активы.

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Несмотря на значительный вывод средств, следует отметить, что сумма составляет лишь небольшую часть общих активов платформы. В случае Binance это составляет около 5% всех активов, а для Coinbase чистый отток через Ethereum составил около $1 миллиарда. Это указывает на то, что платформы продолжают иметь значительные резервы и стабильность.