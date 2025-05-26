Первый, и пока единственный, контракт на поставку экспортной версии Су-57Э за рубеж был подписан с Алжиром весной 2025-го года. Согласно этому контракту, машины должны поступить в распоряжении ВВС страны в этом же году, а их пилоты уже направлены для обучения в Россию. Как пишет информагентство ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, эксплуатация истребителя пятого поколения в этой жаркой стране начнется уже в 2025-м.

«Первый иностранный заказчик Су-57Э в 2025 году уже приступит к эксплуатации этого самолета», — говорит ТАСС.

Заявление представителя ФСВТС прозвучало на полях военно-технического форума MILEX-2025, который сейчас проходит в Минске. Кроме того, там рассказали про алжирские Су-57Э в сеть выложили заявление главы «Рособоронэкспорта» о том, что Россия хочет предложить Республике Беларусь совместный проект по производству перспективного легкого истребителя-перехватчика пятой генерации Су-75 Checkmate. Согласно открытой информации, белорусской стороне хотят предложить производить самолеты для экспорта в другие страны мира. Кроме того, был предложен проект по созданию предприятия по ремонту авиационных двигателей и модернизации боевых самолетов.

Стоит добавить, что внимание к Су-57Э приковано не только в Минске, но и в Лиме, где сейчас также проходит военно-техническая выставка. Частью российской экспозиции стал полноценный Су-57Э, который прибыл в Малайзию. Что касается покупателей самолета, то один из очевидных кандидатов в виде Индии пока никак не реагирует на предложения российской стороны и продолжает выбирать подходящую под их условия машину. В этом выборе не помог даже недавний конфликт с Пакистаном, когда в ночь на 7 мая состоялся крупнейший в современности бой между истребителями.