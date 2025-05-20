Истребитель шестого поколения F-47 сможет проникать в те области воздушного пространства, куда не может попасть самолет пятого поколения F-35.

В открытом доступе продолжают появляться новости, связанные с развитием американской истребительной авиации нового, шестого, поколения. В частности, околовоенному изданию The Aviationist стало известно, что первый полет прототип такого истребителя совершил еще 5 лет назад. О такой подробности в развитии авиационной программы США рассказал бригадный генерал Дуглас Уиткерт, который занимает пост командующего 412-го испытательного авиакрыла на базе ВВС Эдвардс.

Согласно утверждениям военного, первый прототип истребителя шестого поколения, создаваемого в ходе программы Next Generation Air Dominant (NGAD), проводили еще пять лет назад. При этом бригадный генерал заявил, что процесс испытаний и работ напоминает ему проект YF-22 и YF-23, который позже привел к созданию первого в мире истребителя 5-го поколения F-22 Raptor. Напомним, что работы над этим самолетом проводились в 1990-х годах, и программа в целом признана неудачной по ряду причин, связанных с радиопоглощающим покрытием и высокими скоростями полета.

Что касается разрабатываемого компанией Boeing истребителя 6-й генерации F-47 для ВВС США, то генерал отметил, что он, самолет, будет проникать в те области, в которые не смогли бы попасть другие истребители более старшего поколения. Напомним также, что на прошлой неделе стало известно, что одной из ключевых особенностей утвержденного Дональдом Трампом истребителя станет боевой радиус в 1000 тысяч морских миль, что в два раза больше, чем у F-22, и в 1,5 раза длиннее F-35. Также появилась информация, что F-47 будет работать в связке с дронами-сателлитами программы CCA, которая получила дополнительное финансирование за счет срезания бюджета с других военных программ.

Кроме того, издание The Aviationist привело еще один факт из подкаста генерала Уиткерта, в котором военный рассказал про замену истребителей F-22 на F-47. Бригадный генерал подчеркнул, что этот процесс произойдет не мгновенно, а займет десятилетия. Вдобавок он, генерал, отметил, что на текущий момент F-22 обладает такими летными характеристиками, которых нет ни у одного другого самолета в ВВС США.