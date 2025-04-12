Новые технологии повысят осведомленность летчиков морской авиации.

Американцы продолжают работать над заменой F-35C для Военно-морского флота США. В частности, новый самолет, получивший наименование F/H-XX, получит элементы искусственного интеллекта и систему машинного обучения для облегчения работы пилота. Об этом на своих страницах пишет издание Defense News со ссылкой на контр-адмирала Майкл Доннелли, который возглавляет отдел воздушных боев в управлении начальника военно-морских операций.

Как рассказал контр-адмирал Донелли, новый истребитель для авианесущих групп ВМФ США получит развитую систему машинного обучения и ИИ для облечения взаимодействия пилота с электроникой, для лучшего реагирования на обстановку и взаимодействия с дронами сопровождения, которые станут сателлитами самолета во время боевых миссий. Военный правда пока не уточнял кто именно займется разработкой истребителя 6-го поколения для нужд американского палубного флота, да и сроков никаких не указывается.

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«Это может быть наш последний тактический пилотируемый истребитель, который мы эксплуатируем», — высказался контр-адмирал Донелли.

Дальность полета истребителя палубного базирования для американского ВМФ достигнет по разным оценкам 1550 км. При этом ряд экспертов утверждает, что это не сильно вдохновило военных, так как они рассчитывали на большее.