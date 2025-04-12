Об этом рассказал Максим Ликсутов.

Власти города начнут эксперимент, который продлится до конца 2026 года. Об этом рассказал Максим Ликсутов, заместитель мэра по вопросам транспорта. Он отметил, что Москва хочет создать поезда, которые будут ездить без машинистов. Это будет первый подобный проект в России.

На первом этапе специалисты разработают программное обеспечение. Поезда оснастят радарами и лидарами. Эти устройства помогут составам "видеть" путь и избегать препятствий. К концу 2025 года появится прототип беспилотного поезда. Его начнут тестировать на действующих линиях метро. Главная цель – проверить, как новые технологии работают в реальных условиях.

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Московское метро – одно из самых загруженных в мире. Поезда здесь ходят каждые 90 секунд. Ликсутов подчеркнул, что ни один беспилотный метрополитен в мире не справляется с такой нагрузкой.

В Дубае и Сингапуре уже есть беспилотные поезда. Но там интервалы между поездами гораздо больше. Москва же хочет сохранить привычную скорость и удобство для пассажиров.

По данным зарубежных СМИ, беспилотные поезда снижают риск человеческой ошибки. Они точнее следуют расписанию. В Москве уже есть опыт с беспилотным транспортом. Например, на дорогах города тестируют беспилотные такси.

Эксперимент в метро будет сложным. Поезда должны двигаться плавно и безопасно. Пассажиры не должны заметить разницы в обслуживании. Ликсутов заверил, что комфорт людей останется на первом месте. Власти будут следить за тем, чтобы новые поезда не создавали задержек.