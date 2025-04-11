Такие технологии уже работают в Анапе.

В Сочи скоро появятся умные камеры, которые помогут находить нарушителей на дорогах. Камеры быстро заметят подозрительные автомобили. Например, машины, снятые с учета, или те, что принадлежат водителям без прав.

Технология уже работает в Анапе. Там камеры показали хорошие результаты. Они помогли снизить число нарушений. В Сочи же хотят повторить этот успех. Умные устройства станут частью системы безопасности города.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Разработала камеры компания NtechLab. Она создала простые системы, которые подойдут не только для дорог. Их можно установить в ресторанах и небольших офисах. Такие устройства называют «коробочными». Они удобны и легки в установке. В ресторанах такие умные камеры помогут персоналу. Они подскажут, какие столики нужно обслужить быстрее.

Технологии с ИИ становятся популярными в России. По данным СМИ, в 2024 году такие системы уже используют в Москве и других крупных городах. Они помогают полиции ловить нарушителей. В Сочи проект запустят в ближайшее время.