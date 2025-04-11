Россия может производить 250 000 артиллерийских снарядов в месяц.

Высшее военное командование на Западе обеспокоено ростом темпов развития российского военно-промышленного комплекса. Кроме того, ранее предполагалось, что Россия начнет снижать темпы развития ВПК, а не наращивать объемы. Об этом на своих страницах пишет американское военное издание 19Fortyfive со ссылкой на главкома Объединенными силами НАТО в Европе американского генерала Кристофера Кавали.

«Матушка-Россия не только восстанавливает и наращивает свои действующие силы, но и производит боевые машины и боеприпасы беспрецедентными темпами», — рассказывает автор издания 19Fortyfive.

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В издании отмечают, что в России не только не снизились темпы производства, но и увеличились по отношению к 2022-му году. Автор предполагает, что это произошло за счет расширения имеющихся заводов, создания новых предприятий и задействования частных производственных линий и компаний. В частности, приводятся примеры того, что в 2025-м году Россия сможет произвести до 1500 танков в то время, как США выпускать по 24 машины в месяц. Также приводится количество производимых Россией артиллерийских снарядов, число которых достигает 250 тысяч в месяц, что позволяет не только использовать их оп назначению, но и проводить накопление резервов.

Что интересно в апреле месяцев 2025-го года генерал Кавали, выступая перед слушателями заявил, что США и Европа не способна догнать темпы российского производства артиллерийских снарядов и Россия запросто перекрывает возможности НАТО в три раза.

Со своей стороны добавим, что, согласно официальным данным, только производство боевых машин пехоты БМП-3 увеличилось с 2022-го года в три раза. Кроме того, начал работать на полную мощность УВЗ, который производит новые Т-90М и переделывает Т-72Б в вариант Т-72Б3М образца 2023-го года.