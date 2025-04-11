При строительстве нового корабля возникли проблемы с подъемниками.

Современный американский военный флот больше всего известен за счет перегонки по всей планете авианосцев, а про остальные корабли мало что пишут. При этом США постоянно расширяют количество авианесущих кораблей, но в этом году могут не получить новый авианосец «Джон Ф. Кеннеди» серии «Джеральд Р. Форд». Об этом на своих страницах со ссылкой на источники в военном ведомстве пишет издание Bloomberg.

Согласно опубликованному материалу, новый авианосец может не поступить на вооружение Военно-морских сил США в июле 2025-го года по причине технических неполадок, которые не могут решить в компании-производителе. Речь идет о ключевых для такого класса кораблей функции, как запуск и принятие палубных самолетов, а также выявленные неполадки с подъемниками, которые доставляют самолеты на палубу и обратно в ангары.

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«По условиям контракта судостроительная компания HII должна передать корабль флоту в июле. Представители ВМС сообщили, что существуют факторы, которые ставят под сомнение эту дату», — рассказывает источник.

В «Блумберг» также отметили, что предыдущий авианосец проекта «Джеральд Р. Форд» закончили с превышением установленных сроков на 32 месяца. Однако даже после окончания строительства и передачи корабля ВМФ США там продолжили работы над доработкой систем, и это заняло не один год. Вероятно, что проблемой с новым авианосцем может заинтересоваться Илон Маск, который сейчас занимается оптимизацией расходов бюджета в своем департаменте эффективности.