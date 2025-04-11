Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Передачу нового авианосца ВМС США задержат из-за проблем с оборудованием
При строительстве нового корабля возникли проблемы с подъемниками.

Современный американский военный флот больше всего известен за счет перегонки по всей планете авианосцев, а про остальные корабли мало что пишут. При этом США постоянно расширяют количество авианесущих кораблей, но в этом году могут не получить новый авианосец «Джон Ф. Кеннеди» серии «Джеральд Р. Форд». Об этом на своих страницах со ссылкой на источники в военном ведомстве пишет издание Bloomberg.

Согласно опубликованному материалу, новый авианосец может не поступить на вооружение Военно-морских сил США в июле 2025-го года по причине технических неполадок, которые не могут решить в компании-производителе. Речь идет о ключевых для такого класса кораблей функции, как запуск и принятие палубных самолетов, а также выявленные неполадки с подъемниками, которые доставляют самолеты на палубу и обратно в ангары.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

«По условиям контракта судостроительная компания HII должна передать корабль флоту в июле. Представители ВМС сообщили, что существуют факторы, которые ставят под сомнение эту дату», — рассказывает источник.

В «Блумберг» также отметили, что предыдущий авианосец проекта «Джеральд Р. Форд» закончили с превышением установленных сроков на 32 месяца. Однако даже после окончания строительства и передачи корабля ВМФ США там продолжили работы над доработкой систем, и это заняло не один год. Вероятно, что проблемой с новым авианосцем может заинтересоваться Илон Маск, который сейчас занимается оптимизацией расходов бюджета в своем департаменте эффективности.

#сша
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Казахстане обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов
19
В Индийских мастерских собирают рабочие ноутбуки за $100, используя части из выброшенных устройств
2
OnePlus 14, станет флагманским Android-смартфоном с гигантской батареей
2
Южнокорейское подразделение Samsung опубликовало график развёртывания стабильной версии One UI 7.0
1
В Великобритании впервые осуществлен видеозвонок через 250 миль с квантовой защитой
+
Опрос показал, что многие не знают как правильно обновлять Android-смартфоны
+
Huawei Enjoy 70X Lite унаследует дизайн от Enjoy 70X, но получит более скромные характеристики
+
По данным инсайдера, NVIDIA начала использовать память GDDR7 от SK hynix в видеокартах RTX 50
+
Ютубер Bringus Studios показал SteamBox – прототип новой консоли Valve
2
Роберт Паттинсон снимется в триквеле «Дюны» Дени Вильнёва
+
Часы Casio MWC100H-2A2V подешевели до 18 долларов и получили высокие оценки
+
Выпущены процессоры AMD Ryzen 8000HX «Dragon Range Refresh»
+
МАЗ создал полностью импортозамещённый в рамках союза России и Беларуси электробус
+
Kawasaki представила робота-коня, работающего на водородном топливе
+
В TNI считают, что простаивающий авианосец «Адмирал Кузнецов» бесполезен для ВМФ России
+
NVIDIA опровергла отмену программы приоритетного доступа к видеокартам GeForce RTX 50
1
Hisense представила телевизор E5Q Pro с частотой обновления 300 Гц
+
Casio разрабатывает часы линейки G-Shock в прозрачном корпусе
+
LG представила игровой OLED-монитор 32GX870A UltraGear с частотой 480 Гц
+
Новый космический проект выяснит насколько редки обитаемые миры во вселенной
+

Популярные статьи

Вспоминаю старые фильмы ужасов с оригинальными сюжетами (субъективное мнение)
4
О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
84
Почему сегодня нет смысла покупать старушку GeForce GTX 1080 Ti и сколько ОЗУ нужно для 1080р@60fps
32
Microsoft советует выкинуть компьютер, если он не тянет Windows 11 - собираем ПК для актуальной ОС
50
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
13
Сделал апгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
91
О пользе GOG Dreamlist для геймера — находим множество хороших и малоизвестных игр одним кликом
5
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce3 "La Révolution trahie"
17
Центральный офис Apple направил 5 большегрузных самолетов в Индию для вывоза продукции
4
Реклама — неоспоримое зло или суровая необходимость
23

Сейчас обсуждают

Mosga
06:28
Ничего не сыпятся, кроме того это просто бренд, под ним от копеечных моников до нормальных куча моделей. Не надо судить по монику за $200 на который налепили ultragear в названии с нормальными ultrag...
LG выпустила новый изогнутый игровой OLED-монитор UltraGear 34GX90SA за $1399
Mosga
06:24
OLED это must have, но сколько можно wqhd :( на такой диагонали надо от 5к делать, т.е. от 4к вширь растягивать, а не по вертикали урезать. Это ж монитор, а не телик, dpi лучше повыше.
LG выпустила новый изогнутый игровой OLED-монитор UltraGear 34GX90SA за $1399
Евгений Оев
06:23
Да в Индии свой автопром, они делают на рынки Японии и других стран. В общем ЕС сгинул
Европа намерена переориентировать своё производство автомобилей на Индию
Любое Имя
06:23
Ты явно с Украины цыпсо
Су-57 готовят к управлению тяжелыми ударными дронами в составе нескольких С-70 "Охотник"
ИСКАНДЕР
06:07
"Она может погружаться на глубину около 250 метров." "Подводные лодки «Вирджиния» способны погружаться на глубину до 250 км и развивать скорость до 40 км/ч." Определитесь уже с глубиной! ))) А вот что...
ВМС США получили атомную подлодку Iowa с ракетами Tomahawk
Эдуард Кузнецов
06:05
Ну, это вкинуто явно для того, чтобы возбудились любители опционных интеловских недоядер (да, по непонятным причинам такие есть) с криками "вот видити!" )
Snapdragon 8s Gen 4 опережает Snapdragon 8 Gen 3 в первых тестах производительности
Storage
06:04
>>Кстати, напишите в комментариях, как вы относитесь к боксовому кулеру? Боксовый кулер для занятий боксом.
Сделал абгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
HP User
06:03
Ахах, недели 2 назад пересматривал, я думал что один такой)))
Вспоминаю старые фильмы ужасов с оригинальными сюжетами (субъективное мнение)
si-cat
06:01
Дурашка: как ты его иначе отменишь, если он перешёл в автономку??
Су-57 готовят к управлению тяжелыми ударными дронами в составе нескольких С-70 "Охотник"
Эдуард Кузнецов
05:51
А зачем левых фоток понавпихивали, с других кристаллов, где какието рукожопы нождачкой поелозили? Фейкодельня на паях "Оверклокерс и компания"...нвидэ.)
На поверхности GPU PowerColor RX 9070 XT обнаружили серьезные дефекты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем